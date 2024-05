Hamburg. Sie sind die Attraktion in Deutschlands beliebtestem Park: Fontänen, die passend zur Musik in den Himmel schießen. Das Programm.

Entspannt im Gras liegen, durch den japanischen Garten flanieren oder ein Kaltgetränk am See zu sich nehmen: Mitten in Hamburg bietet Planten un Blomen auf seinen 47 Hektar diverse Möglichkeiten, die immer länger werdenden Tage und das Sommerwetter kurzweilig zu genießen. Erst kürzlich wurde der Park in einem Ranking basierend auf 1,8 Millionen Online-Bewertungen zum beliebtesten Park Deutschlands gekürt.

Ein Höhepunkt des Parks, der dabei eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat, sind die seit Anfang Mai bis zum 30. September stattfindenden Wasserlichtspiele. Auch wenn aktuell viele der Wasseranlagen im Park derzeit nicht in Betrieb sind, läuft das jährliche Sommerprogramm am Parksee weiter.

Planten un Blomen: Wasserlichtspiele in Hamburg starten bis Ende August um 22 Uhr

Täglich ab 22 Uhr gibt es hier die farbenfrohen Wasserlichtspiele mit Musik und Beleuchtung. Vorher, zwischen 16 und 18 Uhr, gibt es eine Light-Version ohne Licht und Musik. Das künstlerische Arrangement übernimmt zumeist Hector González Pino, der Leiter der Wasserlichtorgel-Spiele in Planten un Blomen. Die Vorführungen sind immer kostenlos.

Im Dunkeln kommt das Wasserlichtspiel in Hamburgs zentralem Park Planten un Blomen besonders gut zur Geltung. © Alexander Berthold | Alexander Berthold

Noch bis zum 31. Mai gibt es ein tägliches Jazzprogramm. Danach folgt für die erste Junihälfte ein allabendliches Tango-Konzert mit ungezwungener Tanzeinladung (1. bis 15. Juni). Wem die nachmittägliche Teezeremonie im japanischen Garten noch nicht genug Japan-Feeling gibt, der kann bis Ende Juni den „Japan by night“-Konzerten zur Feier der 35-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und Osaka beiwohnen (16. bis 30. Juni).

Wasserlichtspiele in Planten un Blomen in Hamburg – von Jazz bis „Karneval der Tiere“

Nach dem Motto Reverie und Baccanal werden dann bis Mitte Juli rauschhafte Traumzustände herbeigeführt (1. bis 15. Juli). Darauf folgen – gefördert vom Freundeskreis Planten un Blomen – zwei Wochen Fusion Classic (16. bis 31. Juli). Ab August übernimmt Birgit Winzler das Arrangement vom „Karneval der Tiere“ (1. bis 15. August). Bis Ende August folgt dann wieder das Jazzprogramm von Hector González Pino (16. bis 31. August).

Im September starten die Wasserlichtspiele bereits um 21 Uhr. In den ersten zwei Wochen laufen dort „Pomp and Circumstance“ (1. bis 15. September). Den Abschluss des jährlichen Sommerprogramms bildet dann erneut „Fusion Classic“ (16. bis 30. September).