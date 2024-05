Hamburg. 80-Jähriger will sein Auto parken, als plötzlich die Beifahrertür aufgerissen wird. Kurze Zeit später ist sein Wagen verschwunden.

Ein 80 Jahre alter Mann ist am späten Montagabend in St. Georg Opfer einer dreisten Diebesbande geworden. Als der Senior gegen 22.50 Uhr gerade dabei war, seinen Mazda auf der Repsoldstraße zu parken, riss plötzlich ein etwa 1,80 bis 1,90 Meter großer Mann die Beifahrertür seines Wagens auf und versuchte, den 80-Jährigen in ein Gespräch zu verwickeln.

Als dieser sich nicht darauf einlassen wollte, entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der Senior aus seinem Auto ausstieg. Im Zuge der Auseinandersetzung stürzte der 80-Jährige und erlitt eine leichte Verletzung am Arm, wie die Polizei Hamburg mitteilt.

Polizei Hamburg: Trio überfällt Senior und verschwindet dann im Auto ihres Opfers

Kaum ging der Senior zu Boden, erhielt sein Kontrahent auch schon Unterstützung von zwei weiteren, etwa 25 bis 35 Jahre alten Männern. Das komplett dunkel gekleidete Duo vergeudete keine Zeit und begann umgehend damit, die Taschen des verletzten 80-Jährigen zu durchwühlen. Dabei entwendeten sie ihm nicht nur seine Brieftasche, sondern auch die Schlüssel zu seinem Mazda.

Anschließend ergriffen die drei mutmaßlichen Räuber in dem Wagen ihres Opfers die Flucht. Eine umgehend erfolgte Fahndung per Funk durch die Polizei blieb leider ergebnislos. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, den entwendeten Pkw entdecken oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 040/42 86-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.