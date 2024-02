Hamburg. Kurator des Hamburger MK&G wurden Schätze für Millionen angeboten, die aus Raubgrabungen stammten. Bande nach zehn Jahren vor Gericht.

Manchmal mahlen die Mühlen der Hamburger Justiz langsam, wirklich sehr langsam. So ist es auch im Fall einer Bande von mutmaßlichen Kunsthehlern, deren Köpfe mittlerweile schon das reife Alter von 88 und 84 Jahren erreicht haben. Gemeinsam mit zwei Komplizen sollen die Senioren versucht haben, diverse antike Kunstschätze – darunter ein goldenes Trinkhorn – an Hamburger Museen zu verkaufen, die vermutlich aus Raubgrabungen stammten. Dafür muss sich die Truppe am kommenden Freitag nun vor dem Landgericht verantworten – fast zehn Jahre nach ihren mutmaßlichen Taten im Jahr 2014.