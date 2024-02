Hamburg. 200 Kilogramm rohes, teils verdorbenes Geflügelfleisch bei Kontrolle in Pappkartons entdeckt. Auch Radfahrer hatten wenig zu lachen.

Dass die verdorbene Fracht ihr Ziel nie erreichte, ist allein der Polizei Hamburg zu verdanken. Hätten Beamte den Kleintransporter mit den 200 Kilogramm Gammelfleisch auf der Ladefläche an der Raststätte Stillhorn-Ost nicht gestoppt, wäre das rohe, teils verdorbene Geflügelfleisch jetzt irgendwo in Polen. Und wer weiß, vielleicht wäre das Fleisch dort auch in die (menschliche) Nahrungskette gelangt. Nicht auszudenken.