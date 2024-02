Hamburg. Das 65-Meter-Gebäude nähert sich der Fertigstellung – wird jedoch teurer als geplant. So viele Eigentumswohnungen sind noch frei.

Die Laune von Fabian von Köppen passte perfekt zum Bilderbuch-Winterwetter in der HafenCity. Der Geschäftsführer der Garbe Immobilien-Projekte GmbH gewährte jetzt mit seinem Team im Rahmen der Fachkonferenz „Urban Timber“ einen Einblick in das Innere von Deutschlands höchstem HolzhochhausRoots (auf Deutsch: Wurzeln), das in der Nähe der Elbbrücken entsteht.