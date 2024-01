Hamburg. Ein unbekannter Mann hat der Frau die Handtasche entrissen. Dabei stürzte die Seniorin und wurde verletzt.

Ein unbekannter Mann hat in der Hamburger Innenstadt am Sonntagabend eine 86 Jahre alte Frau ausgeraubt. Die Seniorin stürzte dabei und wurde im Gesicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sprach der Mann die 86-Jährige auf dem Weg zu einer Abendveranstaltung zunächst an und entriss ihr dann plötzlich die Handtasche.

Polizei Hamburg: Verletzte Seniorin kam ins Krankenhaus

Dabei stürzte die Seniorin zu Boden. Der Mann flüchtete mit der Handtasche in unbekannte Richtung. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die verletzte Frau und brachte sie ins Krankenhaus.

Trotz sofortiger Fahndung habe der Mann zunächst nicht gefunden werden können. Die Polizei sucht nun noch Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Der muskulöse Mann habe ein auffällig rundes Gesicht, mittellange dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart.

dpa