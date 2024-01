Hamburg. Jaguar in Tiefgarage in Flammen. Rauch zieht in die umliegenden Kneipen und in den Musikclub Knust. Dort läuft gerade ein Konzert.

Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr auf St. Pauli: In der Nacht zu Freitag ist in einer Tiefgarage ein Oldtimer in Brand geraten. Die Rauchentwicklung war so stark, dass auch umliegende Kneipen und Clubs evakuiert werden mussten, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei dem Abendblatt sagte.