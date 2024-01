Hamburg. Auf der Tanzfläche des Hamburger Luxushotels versuchte sich ein 46-Jähriger als Streitschlichter. Dann wurde er selbst zum Opfer.

An dem Ort, an dem schon der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, gastierte und Superstar Britney Spears eincheckte, kam es in der Nacht zum 14. Januar zu einer blutigen Auseinandersetzung auf der Tanzfläche des „Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten“.