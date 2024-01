Polizei Hamburg: Verkehrskontrolle eskaliert – Autofahrer brechen Beamte Knochen

Bei einer Polizeikontrolle in Hamburg-Billstedt wurden zwei Beamte so stark verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten (Symbolbild).

Hamburg. Bei einer Verkehrskontrolle in Hamburg-Billstedt sind in der Nacht zum Sonntag zwei Polizisten so schwer verletzt worden, dass sie im Anschluss ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Laut einem Sprecher der Polizei Hamburg hatte ein Streifenwagen mit drei Beamten gegen 0.28 Uhr einen VW an der Billstedter Hauptstraße aus dem Verkehr gezogen. Bei dem 42-jährigen Fahrer des Wagens stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Im Zuge der Kontrolle zeigte sich der Fahrer bereits unkooperativ. Dann stieg sein 45 Jahre alter Beifahrer aus dem Wagen und griff einen der Polizisten (25) so an, dass dieser zu Boden fiel. Wenig später stieg auch der Fahrer aus und schubste die anderen beiden Einsatzkräfte, sagte der Polizeisprecher auf Abendblatt-Nachfrage. Die beiden Männer schlugen außerdem mehrmals auf den 25-jährigen Polizisten ein, der am Boden lag.

Polizei Hamburg: Beamte bei Kontrolle schwer verletzt

Die Beamten forderten Verstärkung an und setzten außerdem Reizgas ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Beide Auto-Insassen versuchten zu fliehen. Als wenig später weitere Streifenwagen an der Einsatzstelle eintrafen, konnten die beiden Männer vorläufig festgenommen werden. „Die Männer wurden zur Wache gebracht und ihnen wurden Blutproben entnommen“, so der Sprecher.

Der 25 Jahre alte Polizist wurde mit dem Verdacht auf einen Fußbruch ins Krankenhaus gebracht. Auch sein 35-jähriger Kollege kam mit einer schweren Schulterfraktur in eine Klinik. Beide waren nach dem Vorfall nicht mehr einsatzfähig. Wegen des tätlichen Angriffs auf die Beamten, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Fahrens unter Alkoholeinfluss wird derzeit ermittelt.