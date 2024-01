Polizei Hamburg: Diensthündin Boom spürt Einbrecher in St. Georg auf

Hamburg. Ein Fall für Kommissar Spürnase: Bei einem Einbruch in Büroräume im Hamburger Stadtteil St. Georg hat Diensthündin Boom den Tatverdächtigen aufgespürt. Mehrere Funkstreifenwagen sowie ein Diensthundeführer waren am Freitagabend zu dem Objekt An der Alster geeilt, nachdem dort Einbruchsalarm ausgelöst worden war, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Polizei Hamburg: 23-Jähriger vorläufig festgenommen

Bei der Durchsuchung der Räume konnte Boom wenig später einen Mann aufspüren, der von den Polizisten vorläufig festgenommen wurde. Die Beamten fanden bei dem 23-Jährigen neben Einbruchswerkzeug noch Bargeld und weitere Beweismittel und stellten alles sicher.

