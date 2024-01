Polizei Hamburg: Mann in Billstedt vor Augen eines Kindes niedergestochen

An einer Tankstelle geriet ein 27-Jähriger mit einer Gruppe in Streit und wurde lebensgefährlich verletzt. Zeugen gesucht.

Die Polizei hofft nach dem Messerangriff auf einen Mann in Billstedt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei Hamburg Mann in Billstedt vor den Augen eines Kindes niedergestochen

Hamburg. Es waren gute Nachrichten, die von der Polizei Hamburg am Donnerstagmittag überbracht wurden. Der 27-Jährige, der am Mittwochabend in Billstedt auf dem Gelände einer Tankstelle mit einem Messer schwer verletzt wurde, soll nach einer Notoperation außer Lebensgefahr sein. Die Hintergründe, weshalb der Mann Opfer einer Messerattacke wurde, sind noch unklar.

Polizei Hamburg: Kind sah Messerangriff auf 27-Jährigen in Billstedt

Nach ersten Erkenntnissen geriet der 27-Jährige mit einer Gruppe Unbekannter in Streit. Daraufhin verfolgten ihn rund 15 Personen in der Billstedter Hauptstraße auf ein nahegelegenes Tankstellengelände. Dort gingen die Streitigkeiten im Verkaufsraum weiter. Plötzlich wurde der Mann mit einem Messer attackiert und im Bereich des Unterkörpers durch mehrere Stiche schwer verletzt.

Ein Rettungswagen transportierte den Mann, der zu dem Zeitpunkt in Lebensgefahr schwebte, in ein Krankenhaus.

Deutsches Rotes Kreuz betreut Zeugen nach Messerangriff in Billstedt

Die Angreifer flüchteten anschließend offenbar mit drei Fahrzeugen, darunter eine schwarze Mercedes-S-Klasse. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen blieben ohne Erfolg. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die Betreuung der Zeugen der Messerattacke. Darunter war auch ein 13 Jahre altes Kind.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Angreifern beziehungsweise deren Fluchtfahrzeugen geben können, sollen sich beim Hinweistelefon unter der 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden.

