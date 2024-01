Polizei Hamburg: Sexueller Übergriff auf 33-Jährige an der Alster – Zeugen gesucht

Mitten am Tag wurde die Frau an der Außenalster von einem Unbekannten attackiert – den sie zwischendurch sogar kurz stellen konnte.

Tat geschah an Silvester

Hamburg. Für eine 33-Jährige war es ein Schock zum Jahreswechsel. Als die Frau an Silvester mittags an der Alster entlangjoggte, kam aus dem Nichts ein unbekannter Mann, der ihr unvermittelt in den Intimbereich griff.

Nach dem Angriff nahm die Frau die Verfolgung des Mannes auf und stellte ihn am Hotel Le Méridien. In der Folge konnte sich der Tatverdächtige aber losreißen und flüchtete nach dem sexuellen Angriff Richtung Schwanenwik. Die Polizei Hamburg sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Polizei Hamburg sucht nach sexuellem Angriff auf Joggerin zwei Zeuginnen

Vor allem zwei Frauen, die direkt nach der Tat Kontakt zur 33-Jährigen hatten, werden gebeten, sich in einer Polizeidienststelle oder über das Hinweistelefon unter der Nummer 040 4286-56789 zu melden. Die Polizei beschreibt den Angreifer wie folgt:

30 bis 40 Jahre alt

ca. 1,80 Meter groß

westeuropäisches, gepflegtes Aussehen

braune (brünette), wellige Haare

schlank

bekleidet mit einer dunkelblauen Daunenjacke sowie einer dunkelblauen Jeans

Die attackierte Frau erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen im Gesicht.