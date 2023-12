Polizei Hamburg Mann droht Finanzamt-Mitarbeitern Gewalt an – Großeinsatz

Die Polizei Hamburg durchsuchte das Gebäude des Finanzamts an der Steinstraße.

Am Freitagmittag rückten starke Polizeikräfte in der Hamburger Altstadt an. Vorausgegangen war ein Telefonat.