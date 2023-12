St. Pauli, HafenCity & Co.: Diese Bäckereien in Hamburg haben Silvester geöffnet

Innenstadt, St. Pauli, HafenCity & Co.: Am 31. Dezember ist das Gedränge um Berliner groß. An diesen Orten könnten Sie Glück haben.

St. Pauli, HafenCity & Co. Silvester: Diese Bäckereien in Hamburg-Mitte haben geöffnet

Hamburg. 2023 fällt Silvester auf einen Sonntag. Trotzdem öffnen zahlreiche Bäckereien im Bezirk Hamburg-Mitte ihre Türen und bieten Brötchen und die beliebten Berliner in allen Variationen an. Denn das runde, süße Gebäck und Silvester sind in Norddeutschland untrennbar miteinander verbunden. Die Gebäckstücke sind mit Marmelade, Eierlikör, Schokolade, Vanillepudding oder Kaffeelikör gefüllt. Aber aufgepasst: Als Scherz wird in einzelne Berliner auch gerne mal Senf gespritzt.

Gute Nachrichten für alle Veganer: Wie in Ottensen gibt es auch in Hamm den Cakeshop Kjeks. An der Sievekingsallee geht ausschließlich veganes Gebäck über die Theke.

Silvester 2023: Diese Bäcker im Bezirk Hamburg-Mitte haben geöffnet

Von der Innenstadt über die HafenCity bis nach St. Pauli: Hier finden Sie einen Überblick über Bäckereien, die im Bezirk Hamburg-Mitte zu Silvester geöffnet haben.

Hamburg-Altstadt

Allwörden (Hauptbahnhof), Glockengießerwall 8–10, 5 bis 21 Uhr

(Hauptbahnhof), Glockengießerwall 8–10, 5 bis 21 Uhr Schanzenbäckerei , Georgsplatz 1, 7 bis 14 Uhr

, Georgsplatz 1, 7 bis 14 Uhr Schanzenbäckerei, Ida-Ehre-Platz, 7 bis 16 Uhr

HafenCity

Dat Backhus, Dalmannkai 1, 7 bis 12 Uhr

Dalmannkai 1, 7 bis 12 Uhr Der echte Gaues , Überseeboulevard, 8 bis 18 Uhr (Tipp: Neujahr geöffnet von 11 bis 18 Uhr)

, Überseeboulevard, 8 bis 18 Uhr (Tipp: Neujahr geöffnet von 11 bis 18 Uhr) Hönig , Am Grasbrookpark 1, 7 bis 13 Uhr

, Am Grasbrookpark 1, 7 bis 13 Uhr Schanzenbäckerei, Großer Grasbrook 9, 7 bis 16 Uhr

Hamm

Allwörden (U-Bahnhof Burgstraße), Hammer Landstraße, 7 bis 12 Uhr

(U-Bahnhof Burgstraße), Hammer Landstraße, 7 bis 12 Uhr Braaker Mühle , Carl-Petersen-Straße 80, 7.08 bis 14.08 Uhr

, Carl-Petersen-Straße 80, 7.08 bis 14.08 Uhr Dat Backhus , Bürgerweide 90, 7 bis 14 Uhr

, Bürgerweide 90, 7 bis 14 Uhr Dat Backhus , Caspar-Voght-Straße 96, 7 bis 14 Uhr

, Caspar-Voght-Straße 96, 7 bis 14 Uhr Dat Backhus , Carl-Petersen-Straße 116, 7 bis 13 Uhr

, Carl-Petersen-Straße 116, 7 bis 13 Uhr Kjeks (vegan), Sievekingsallee 98, 9 bis 18 Uhr (Tipp: Neujahr geöffnet von 11 bis 18 Uhr)

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Horn

Allwörden , Rennbahnstraße 38e, 7 bis 12 Uhr

, Rennbahnstraße 38e, 7 bis 12 Uhr Dat Backhus, Rennbahnstraße 131, 7 bis 14 Uhr

Hamburg-Neustadt

Dat Backhus, Jungfernstieg 12, 8 bis 14 Uhr

Jungfernstieg 12, 8 bis 14 Uhr Dat Backhus , Neuer Steinweg, 20, 7 bis 14 Uhr

, Neuer Steinweg, 20, 7 bis 14 Uhr Junge , Gänsemarkt 44, 7 bis 14 Uhr

, Gänsemarkt 44, 7 bis 14 Uhr Schanzenbäckerei , Baumwall 5-7, 7 bis 16 Uhr

, Baumwall 5-7, 7 bis 16 Uhr Schanzenbäckerei , Stadthausbrücke 5–7, 7 bis 16 Uhr

, Stadthausbrücke 5–7, 7 bis 16 Uhr Schanzenbäckerei, Alter Steinweg 1–3, 7 bis 14 Uhr

Rothenburgsort

Dat Sparhus, Billstraße 194, 7 bis 14 Uhr

St. Georg

Allwörden (Hauptbahnhof), Hachmannplatz, 5 bis 16 Uhr

(Hauptbahnhof), Hachmannplatz, 5 bis 16 Uhr Backgeschwister , Lange Reihe 52, 8 bis 14 Uhr

, Lange Reihe 52, 8 bis 14 Uhr Junge, Kirchenallee 19, 8 bis 15.30 Uhr

St. Pauli

Dat Backhus Bavaria , Hopfenstraße 5, 8 bis 14 Uhr

, Hopfenstraße 5, 8 bis 14 Uhr Dat Backhus , Clemens-Schultz-Straße, 8 bis 14 Uhr

, Clemens-Schultz-Straße, 8 bis 14 Uhr Dat Gaues (Rindermarkthalle), Neuer Kamp 31, 7 bis 12 Uhr

(Rindermarkthalle), Neuer Kamp 31, 7 bis 12 Uhr Junge , Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 3, 8 bis 14 Uhr

, Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 3, 8 bis 14 Uhr Schanzenbäckerei , Hopfenstraße 13a, 7 bis 14 Uhr

, Hopfenstraße 13a, 7 bis 14 Uhr Schanzenbäckerei, Hafentor 7, 7 bis 16 Uhr

Mehr zum Thema