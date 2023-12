Polizei Hamburg: Mann in Hostel angegriffen und am Bein verletzt

In Hammerbrook ist ein Mann verletzt in einem Hostelzimmer aufgefunden worden. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Die Polizei Hamburg wurde am Mittwochabend in ein Hostel gerufen. Dort hatte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einen verletzten Mann gefunden.

Polizei Hamburg 24-Jähriger in Hostel angegriffen und am Bein verletzt

Hamburg. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hat in einem Hostel in Hamburg-Hammerbrook einen 24-Jährigen verletzt in einem Zimmer gefunden.

Der junge Mann sei am Mittwochabend mit einer Stichwunde im linken Bein ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Polizei Hamburg: Opfer zeigt sich unkooperativ, Hintergründe unklar

Die Hintergründe der Verletzung seien noch unklar - auch, weil der junge Mann sich bisher kaum zu dem Vorfall geäußert habe. „Er war da ein bisschen unkooperativ“, sagte der Sprecher weiter.

Eine vage Beschreibung eines Tatverdächtigen hätten die Ermittler allerdings erhalten und noch in der Nacht nach ihm gefahndet, unter anderem mit Streifenwagen und Hunden.

Der Mann sei aber nicht gefunden worden. Ob weitere Menschen an dem Vorfall beteiligt waren, blieb laut Polizeiangaben zunächst unklar.

Polizei Hamburg: Gegen Verletzten liegt ein Abschiebebefehl vor

Bei der Überprüfung des 24-jährigen Verletzten habe die Polizei zudem festgestellt, dass gegen den Mann ein Abschiebebefehl vorlag. Er sei nach der Behandlung im Krankenhaus in ein Untersuchungsgefängnis gebracht worden, sagte der Sprecher. Die Ausländerbehörde übernehme den Fall.