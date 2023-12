Gastro-Revolution: Neuer Lieferdienst sucht talentierte Hamburger Hobbyköche

Das Berliner Start-up „Homemeal“ hilft Hamburgern, ihr Essen aus der eigenen Küche zu verkaufen. So können Sie mitmachen.

Maria ist Teil des Köche-Teams von „Homemeal“ in Berlin und bietet italienische Küche an.

Hamburg. Es ist eine Idee, die auf den ersten Blick auf einen Bierdeckel passt: Talentierte Hobbyköche sollen die Möglichkeit bekommen, nicht nur Freunde und Familie zu bekochen, sondern ihre Kreationen gegen Bezahlung auch ausliefern zu lassen. Wie bei einem kleinen Restaurant.

Genau mit dieser Idee ist das Berliner Start-up „Homemeal“ zu Beginn der Corona-Pandemie an den Start gegangen. Jetzt will das Unternehmen größer werden und sucht auch in Hamburg Kochbegeisterte, die Teil des Teams werden wollen. Ab sofort können sich Interessierte über die Homepage auf die Warteliste setzen lassen. Im Sommer 2024 soll es dann losgehen.

Gastronomie: „Homemeal“ in Hamburg – größte Hürde ist Hygiene-Konzept

Wie Gründer Martin Andreas Schmidt dem Abendblatt berichtet, entwickelte er das Konzept zu Beginn der Corona-Zeit, als viele Köche nicht mehr arbeiten konnten und die Restaurants schließen mussten.

„Gestartet haben wir als Hilfsorganisation während des Lockdowns für befreundete Profiköche in Berlin. Aber auch danach gab es großes Interesse, weshalb wir auch nach Corona mit dem aktuellen Modell weitergemacht haben“, so der 38-Jährige. Die größte Hürde dabei: das Hygiene-Konzept. Und das fiel dann doch etwas umfangreicher aus.

Neues Gastro-Konzept in Hamburg: Geschmackstest übernimmt der Chef

„Unsere Köche müssen eine Schulung beim Gesundheitsamt machen, ein kleines Gewerbe anmelden und müssen ihre eigenen Speisen streng von denen trennen, die in den Verkauf gehen. Dafür ist also ein zweiter Kühlschrank nötig“, so Schmidt. Weiter müsse die eingekaufte Ware penibel beschriftet werden – mit Kauftag, Öffnungstag, Ablaufdatum.

Eine weitere wichtige Hürde: der Geschmackstest. Und den übernimmt der Chef mit seinem Team persönlich. „Uns ist natürlich wichtig, dass der Geschmack überzeugt. Vor allen Dingen aber ermutigen wir unsere Köche unterschiedlicher Nationalitäten dazu, so zu kochen, wie sie es auch für sich tun würden“, so Schmidt. „Denn unser Markenzeichen ist es, dass das Essen wirklich schmeckt wie in Italien, Indien oder Thailand.“

Nach einem erfolgreichen Start in Berlin – 150 Köchinnen und Köche sind derzeit in der Hauptstadt im Einsatz – geht das Unternehmen nun die nächsten Schritte. „Bis vor zwei Monaten hatten wir nur Köche und Lieferungen in Berlin. Seit Ende November steht unsere deutschlandweite Lieferung.“ Das heißt: Menschen aus dem ganzen Land können sich die „Homemeal“-Gerichte nach Hause liefern lassen.

Hamburger Hobbyköche können für ganz Deutschland kochen

Wie das geht? „Die Köche lassen ihre Gerichte auf Raumtemperatur abkühlen und stellen sie dann kalt, bis sie von DHL Express abgeholt werden, das den gekühlten Transport übernimmt“, so Schmidt. „Die Einhaltung der Kühlkette wird dabei natürlich überprüft.“ Der Kunde muss die Gerichte nur noch erwärmen.

Damit sich das ganze auch finanziell lohnt, müssen Kunden mindestens eine Box (à 59 Euro) mit sechs Gerichten (für sechs Personen) und zwei Tage im Voraus bestellen. Das gilt auch für Bestellungen aus derselben Stadt.

„Wir arbeiten derzeit auch in Berlin auf Vorbestellung. Der Grund dafür ist, dass wir keine Lebensmittelverschwendung verursachen wollen“, so Gründer Martin Andreas Schmidt. „Und das klappt nur, wenn der Koch vorher weiß, wie viele Gerichte gekocht werden – beziehungsweise, wie viele Zutaten eingekauft werden müssen.“