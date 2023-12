Party Hamburg-St. Pauli: Männer unerwünscht! Warum hier nur Frauen feiern 

Barfrau, Studentin und Party-Veranstalterin Savannah Helena Alphonso am Tresen im Uebel & Gefährlich in Hamburg-St. Pauli. Dort feiern am 8. Dezember nur Frauen.

Hamburg. Eine Party in Hamburg nur für Frauen – das plant eine Studentin aus St. Pauli im Uebel & Gefährlich. Nein, nicht, weil sie etwas gegen Männer hat. Mit dem Hot Girl Summer Club möchte Savannah Helena Alphonso den Mädels in der Stadt einmal eine Auszeit bieten. Eine Pause von blöder Anmache und die Gelegenheit, bei einer einmaligen Clubnacht freier und ungezwungener sein zu können. Diese Party reiht sich ein in andere alternative Veranstaltungen in Hamburg.

Es ist Neuland, das Alphonso betritt. Klar, Partys speziell für homosexuelle Frauen und besondere Clubs gibt es. Aber eine Nacht auf der Tanzfläche für alle Frauen ab 18 Jahren jenseits ihrer sexuellen Orientierung – das ist in Hamburg dann doch noch selten. Und es ist etwas, was der 24-Jährigen sehr am Herzen liegt.

Party in Hamburg-St. Pauli: Frauen feiern ohne Männer – und sexistische Sprüche

Denn Tanzen und Feiern ohne Männer ist anders. „Viele Frauen sind genervt davon, auf der Tanzfläche ständig angesprochen, gecatcallt oder sogar angefasst zu werden“, sagt Alphonso. „Gerade auf Hip-Hop-Partys, auf die ich privat gerne gehe, ist die Stimmung häufig sehr aufgeladen. Es wird gerempelt und nicht aufeinander aufgepasst.“

Hinter den Türen der Clubs wird einigen schnell die Freude am Tanzen genommen – meist sind es Frauen, die unerwünscht berührt werden, aufdringliche Blicke oder sexistische Sprüche ertragen müssen. Also kam ihr die Idee, selbst eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, bei der Frauen unter sich sind. Nur für einen Abend.

Denn es ist ja nicht so, dass Savannah Helena Alphonso und ihre Generation nicht auch gern unter Männern sind. Aber eben nicht immer.

Der Unterschied zu gewöhnlichen Abenden auf dem Kiez: „Durch übergriffiges Verhalten fühlen sich einige Frauen auf Partys unwohl. Sie sind mit der Frage konfrontiert: Bin ich zu freizügig angezogen? Man passt auf, wie man tanzt oder sich verhält, um Spaß zu haben, aber trotzdem nicht auf seinen Körper reduziert zu werden.“

Girls-only-Party auf St. Pauli: Veranstaltung im Uebel & Gefährlich ist ein Experiment

In geschützten Räumen nur für Frauen könne eine ganz andere Stimmung aufkommen, sagt Alphonso, die im Uebel & Gefährlich als Barchefin und als Eventmanagerin arbeitet. Die Girls-only-Party sei ein Experiment, mit dem sie die fröhliche, losgelöste und entspannte Stimmung, die unter Frauen oftmals herrscht, wenn sie sich mit ihren Freundinnen für den Abend zurechtmachen, in den Club holen möchte.

Das Uebel & Gefährlich – hier der Eingang – befindet sich im Feldstraßenbunker.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

Ihr ist dabei ganz wichtig, niemanden auszuschließen. „Die Idee ist es, einfach einen Abend lang entspannt zu feiern – nur eben ohne Männer“, sagt die Politikstudentin. „Es soll Spaß machen. Und es soll nicht in erster Linie politisch sein. Ich möchte keine Fronten schaffen. An allen anderen Abenden können wir ja wieder alle zusammen feiern gehen.“

Frauenparty-Initiatorin hofft auf Stimmung wie um 2 Uhr auf Damentoilette

Die Erfahrung zeigt: „Wenn viele Mädels auf einem Haufen sind, kann manchmal eine andere Stimmung entstehen als in gemischten Runden.“ Alphonso hofft, dass die Stimmung bei ihrer initiierten Girls-Party so ähnlich sein wird wie nachts um 2 Uhr auf der Damentoilette.

Wie bitte? „Die meisten Frauen werden verstehen, was ich meine: Man kommt ins Gespräch, macht sich die ehrlichsten Komplimente, leiht sich Make-up oder schüttet sich gegenseitig das Herz aus. Es ist eine kleine heile Welt“, sagt sie beim Treffen im Café May auf St. Pauli. Und diese kleine, heile Mädchenwelt soll sich für einen Abend auf die Tanzfläche im Uebel & Gefährlich ausdehnen. „Es soll darum gehen, uns selbst ein bisschen zu zelebrieren.“

Girls-only-Party im Uebel & Gefährlich hat überraschenden Nebeneffekt

Die Reaktionen auf ihre Idee seien überwiegend positiv. „Es geht ja nicht nur um eine entspannte Stimmung. Es gibt Frauen, die aus religiösen und kulturellen Gründen nicht tanzen gehen können, wenn Männer anwesend sind. Diese finden dann einen geschützten Raum.“ Das sei nicht ihr Fokus, aber ein überraschender Nebeneffekt.

Die Party sei offen für alle, die sich mit dem Begriff „Girls“ identifizieren. „Das schließt selbstverständlich auch Trans- und nicht-binäre Personen mit ein.“

Reine Frauenparty – Männer reagieren teils mit Spott auf die Idee

Während die meisten Frauen in ihrer Umgebung von der Idee begeistert sind, gibt es von einigen Männern Bedenken und blöde Sprüche: „90 Prozent der Männer schlagen vor, sich einfach als Frau zu verkleiden, um hereinzukommen“, sagt Alphonso. Sie kann diesen Witz nicht mehr hören.

Dass es tatsächlich ganz schön sein kann, unter sich zu sein, haben Alphonso und ihre Mädels erlebt, als sie auf dem Kiez Promo für den Clubabend gemacht und Plakate geklebt haben: Da haben einige Herren bewiesen, dass sexuelle Belästigung eben alltäglich ist. „Einige Mädchen sind gerade mal 18 Jahre alt – und da kommen Männer, die ihre Väter sein könnten, und machen die blöd an. Das war respektlos und übergriffig.“

Party in Hamburg: Am 8. Dezember feiern Frauen auf St. Pauli unter sich

Ob Jogginghose oder High Heels, lässig oder freizügig, mit der Mädelstruppe oder um neue Freundinnen zu finden, ob nur tanzen oder plaudern: „Wir wollen, dass Frauen sich frei fühlen und abschalten können“, sagt Savannah Helena Alphonso. Wenn ihre Idee von einer Frauenparty Erfolg hat, kann sich die 24-Jährige vorstellen, daraus eine Partyreihe zu entwickeln.

Am Freitag (8. Dezember) wird es im Ballsaal im Uebel & Gefährlich beim Hot Girl Summer Club sicherlich keine Anmache von alten Männern geben. Einlass ist ab 23.59 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf für 19 Euro, an der Abendkasse für 22 Euro.