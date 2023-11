St. Pauli: Sexmuseum vor dem Aus – Inhaberin schreit Frust in Video heraus

Hamburg. Mit einem tränenreichen und emotionalen Appell wendet sich die Inhaberin des privaten Sexmuseums L‘Apotheque auf Hamburg-St. Pauli an die Öffentlichkeit: Weil sie vergessen hat, die Pacht für das skurrile Museum zu verlängern, droht dem nach eigenen Angaben erstem und einzigem Museum für historisches Sexspielzeug in Deutschland das Aus. In den denkmalgeschützten Räumen, in denen früher Medikamente verkauft wurden, dreht sich seit eineinhalb Jahren alles um Vibratoren und Co.

Anna Genger weint, sie brüllt ihre Verzweiflung regelrecht in die Kamera: „55 Jahre hat meine Familie dieses Geschäft gehabt, fünf Jahre meines Lebens habe ich mit Blut, Schweiß und Tränen durch Corona den ganzen Scheiß durchgeboxt.“ Hinter ihrer Brille sammeln sich Tränen.

St. Pauli: Museumsbetreiberin brüllt ihre Verzweiflung in die Kamera

Weil sie vergessen hat, den Pachtvertrag rechtzeitig zu verlängern, muss sie zu Ende Januar 2024 raus. Zurück bleibe sie dann mit einem Haufen Schulden.

In dem emotionalen Tränen- und Wut-Video, das Anna Genger auf Facebook öffentlich gepostet hat, sagt sie, dass sie gerade erst vor zwei Monaten ein Badezimmer hat einbauen lassen. Im Gespräch mit dem Abendblatt wird sie präziser: 35.000 Euro hat das Bad gekostet, allein die alten Gewerbemöbel sind um die 50.000 Euro wert.

Sexmuseum auf St. Pauli zeigt historische Dildos in Delfin- und Pinguinform

In der „L’Apotheque“ von Anna Genger an der Clemens-Schultz-Straße 90 geht es um die Geschichte der Lustgewinnung, es geht um historische Vibratoren – vom ersten elektrisch aufladbaren Gerät über möglichst originalgetreue Nachbildungen von Penissen bis zu Dildos in Delfin- und Pinguinform.

Davor führte Gengers Mutter fast 55 Jahre lang eine Apotheke in den Räumen, die es dort bereits seit 1799 gibt. Die Künstlerin Anna Genger hat diese Apotheke übernommen und dort 2022 nach jahrelanger Arbeit das Sexmuseum eröffnet.

Nun also das drohende Aus. „Wir wollen natürlich nicht im Januar hier raus, aber mein Pachtvertrag läuft im Januar 2024 aus.“ Anna Genger spricht von einem ärgerlichen Formfehler. Denn sie hätte den Zehn-Jahres-Vertrag, den sie 2018 unterschrieben hatte, nach fünf Jahren im Sommer dieses Jahres verlängern müssen.

Hamburg-St. Pauli: Betreiberin erklärt weinend, sie habe immer Miete gezahlt

In dem Video schluchzt, schreit, leidet sie. „Ich habe immer Miete gezahlt, vielleicht nicht auf den Tag genau, aber wer hat das nach drei Jahren Corona geschafft?“ Das Gebäude mit dem Museum sei kein Loft mit Elbblick, „das ist nichts, wo ein Unternehmer irgendwas Geiles hineinsetzen kann“.

Früher Apotheke, heute Museum für historisches Sexspielzeug und Gegenwartskunst: Die 50.000 Euro-Einrichtung der L‘Apotheque in Hamburg-St. Pauli stammt noch von 1799.

Foto: Anja Schaar

Anna Genger, die das Museum mit Bianca Müllner betreibt, hat bis zu ihrem 19. Lebensjahr auf St. Pauli gewohnt, zog später nach Berlin, London und New York. Müllner ist Kuratorin und hat unter anderem die Jahresausstellungen des Berufsverbands bildender Künstler im Kunsthaus Hamburg verantwortet, und sie hat die Ausstellung in der L’Apotheque eingerichtet.

„Eine Existenz wird zerstört“, sagt Anna Genger aus Hamburg-St. Pauli

„Ich habe mir Mühe gegeben, für dieses Viertel etwas zu machen“, so Anna Genger in dem Facebook-Video. Dass sie die Pacht offenbar nicht verlängern kann, ist ganz bitter für sie und ihre Familie. „Eine Existenz wird zerstört.“ Familie Genger, sagt sie, müsse nach 55 Jahren aus der Apotheke ausziehen. Aus ihrer Apotheke.

Ein alternativer Standort komme nicht infrage: „Unser Museum ist ja an die Einrichtung geknüpft, ich kann doch Dildos nicht in einem Neubau einfach an die Wand kleben.“ Gespräche mit dem Vermieter seien bislang erfolglos verlaufen.

Der Inhaber der Immobilie, die Schumann Bodo Grundstücksverwaltung auf St. Pauli, möchte sich auf Abendblatt-Anfrage nicht zu den Vorgängen äußern. „Kein Kommentar“, hieß es.

St. Pauli: Aus für Sexmuseum – „Wie soll ich das meiner Mutter erklären?“

Gerade jetzt, wo Anna Genger und Bianca Müllner anfangen, mit dem Museum auch Geld zu verdienen, ist wohl Schluss damit: „Wir schreiben die ersten schwarzen Zahlen. Und jetzt, einfach damit jemand gewinnt, muss ich hier raus.“ Die teure Sanierung und ihre Schulden müsse sie dann abstottern – jahrelang. „Das ist mein Genickschuss“, so Genger.

„Wie soll ich meiner Mutter erklären, dass ich alles verloren habe, weil ich vergessen habe, auf Pachtverlängerung zu optionieren?“