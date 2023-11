Restaurant Hamburg: Casse-Croûte hat neuen Chefkoch – aus der Sterneküche

Das beliebte Restaurant in der Hamburger Innenstadt gibt Personalie bekannt. Dieser ist kein Unbekannter in der Szene.

Neuer Chefkoch in einem bekannten Hamburger Restaurant: Stefan Schostak übernimmt die Küche im Casse-Croûte.

Hamburg. Das Restaurant Casse-Croûte hat einen neuen Küchenchef: Stefan Schostak. Der 30-Jährige ist kein Unbekannter in der Hamburger Gastronomie. Er lernte im Baseler Hof vom französischen Koch und Wegbereiter der Nouvelle Cuisine, Paul Bocuse. Nach seiner Ausbildung war er in verschiedenen Restaurants der gehobenen Küche tätig, unter anderem im Radisson, dem Landhaus Dill und dem Riedels in Altona.

Dann führte ihn sein Weg schon einmal ins Casse-Croûte, hier kochte er 2018 und wechselte 2019 in die Osteria da Francesco. Sternekoch Jochen Kempf führte den Hamburger dort auch in die Aufgaben eines Chefkochs ein.

In dem Restaurant in der Hamburger Innenstadt, das schon seit 25 Jahren französisch-norddeutsche Küche bietet, will Stefan Schostak nun Altbewährtes, aber auch extravagante Kreationen bieten.

Früher am Standort in der mittlerweile abgerissenen Gänsemarkt-Passage und heute im ABC-Forum werden hier neu interpretierte Klassiker wie Wiener Schnitzel und Königsberger Klopse serviert. In den Wintermonaten ist das Lokal vor allem auch bekannt für das Enten- und Gänseessen.

Sternekoch Jochen Kempf: Ein tolles Restaurant gewinnt einen fantastischen Chefkoch

„Ich lasse Stefan mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen. Zum einen ist es für mich natürlich ein herber Verlust, zum anderen gewinnt ein tolles Restaurant einen fantastischen Chefkoch, der sich diese Weiterentwicklung definitiv verdient hat“, sagt Sternekoch Jochen Kempf.

„Für mich ist das Kochen etwas sehr Persönliches. Denn meine Gäste vertrauen mir die Zubereitung ihrer Mahlzeiten an, das kann man als eine Art Vertrauensvorschuss sehen, den ich mit dem bestmöglichen Ergebnis nachgehen möchte“, sagt Stefan Schostak über seine Motivation.