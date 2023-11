Hamburg-St. Georg: Lebendiger Adventskalender lockt mit vielen Rabatten

Besonders an der Langen Reihe warten viele Überraschungen auf die Besucher. Teilnehmer sind bekannte Läden in dem Quartier.

Die Lange Reihe in St. Georg: In der Adventszeit bieten viele Läden besondere Überraschungen.

Weihnachten in Hamburg

Weihnachten in Hamburg St. Georg: Lebendiger Adventskalender lockt mit Rabatten

Hamburg. Wer in der Vorweihnachtszeit in St. Georg bummeln geht, wird besonders an der Langen Reihe auf viele kleine Sonderaktionen stoßen: Etliche der Gastronomen und Händler bieten im Rahmen eines lebendigen AdventskalendersRabatte – ein kleines Geschenk, eine künstlerische Darbietung oder etwas Kulinarisches für die Besucher.

24 Läden im Quartier, darunter viele neue Geschäfte, machen mit. Jeder Laden wird an einem bestimmten Datum im Dezember seinen Gästen, Nachbarn und Kunden eine Überraschung präsentieren. Was es ist, entscheidet der Betrieb selbst und erfahren Interessierte erst vor Ort.

St. Georg: Lange Reihe – Hamburger Betriebe wie die Koppel 66 machen mit

Zu den Teilnehmern gehören Betriebe wie die Koppel 66 (das Haus für Kunst, Handwerk und Design), Peaberries Kaffee, die Apotheke zum Ritter St. Georg oder der FON Friseur.

Hintergrund der Aktion, die in diesem Jahr ins Leben gerufen wurde, ist der Wunsch nach einem lebendigeren Quartier mit einem verbesserten Austausch der einzelnen Läden und Lokale. „Besonders wertvoll ist, dass sich die Menschen begegnen und in den Dialog treten“, sagte Julia Staron vom Quartiersmanagement zu der Idee, die die Nachbarschaft stärken soll.

St. Georg: Lebendiger Adventskalender in Hamburg – Anfang neuer Gemeinschaft

Künftig soll es zudem einen regelmäßigen Stammtisch und verschiedene Aktionen für die Menschen aus dem Viertel in der Nähe des Hauptbahnhofs geben. Der lebendige Adventskalender macht den Anfang dieser neuen Gemeinschaft.

Aber nicht nur Anwohner sind willkommen. „Eine großartige Aktion, um die Angebotsvielfalt des Lange-Reihe-Quartiers näher kennenzulernen und erlebbar zu machen“, sagt Markus Schreiber, Vorsitzender des Bürgervereins St. Georg, über das Event.

Neben einer Leuchtziffer im Schaufenster wird die Website lange-reihe-quartier.de darauf verweisen, wann welcher Betrieb sein Angebot offenbaren wird.