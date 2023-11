City Hamburg: Warum das Aufstellen der Alstertanne fast gescheitert wäre

Seit mehr als 20 Jahren sorgt die beleuchtete Alstertanne in Hamburg für Weihnachtsstimmung.

Hamburg. Viele Hamburger und Hamburgerinnen kennen das Prozedere: Jedes Jahr, pünktlich zur Eröffnung der Weihnachtsmarktsaison, wird die festlich geschmückte Alstertanne auf der Binnenalster aufgestellt. Knapp sechs Wochen lang ersetzt sie dann die Alsterfontäne im Stadtbild. Doch in diesem Jahr wäre der Termin fast ins Wasser gefallen – aus einem kuriosen Grund.

Nach Abendblatt-Informationen sollte ein im Vorhinein beauftragtes Lastschiff die 15 Meter hohe Nordmanntanne samt ihres Pontons vom Jungfernstieg auf die Binnenalster schippern. Dann der Schock: Weil die Beschäftigten des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) streiken, wurde die Schleuse Richtung Binnenalster nicht geöffnet.

City Hamburg: Alstertanne hätte es beinahe nicht auf die Alster geschafft

Damit bestand für die Schute keine Möglichkeit, die Tanne auf ihren Platz zu befördern. Einige Stunden lang sah es deshalb so aus, als müsse der Termin rund um das feierliche Einschalten der Lichter verschoben werden. Doch im letzten Moment entwickelte das Team von Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD) einen Notfallplan.

Trotz Regen und Wind: Die Alstertanne wurde einige Minuten nach 17 Uhr in Betrieb genommen.

Statt der Schute brachte nun ein Schiff der Alstertouristik die Tanne zu ihrem rechtmäßigen Platz. Da die Barkasse, die sonst für Touristenfahrten verwendet wird, sowieso schon auf der Binnenalster lag, war sie nicht auf das Öffnen der Schleuse angewiesen –und sorgte für ein Happy End.

Weihnachten in Hamburg: Alstertanne sorgt für festliche Stimmung in der Innenstadt

Im Beisein von Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer, Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) und zahlreichen Schaulustigen konnten die Lichter der Alstertanne wie geplant per feierlichem Knopfdruck um kurz nach 17 Uhr am Donnerstagnachmittag angeknipst genommen werden.

Ab jetzt verbreitet die Tanne, die übrigens aus einer Baumschule in Horst in Schleswig-Holstein stammt, täglich von 12 bis 24 Uhr weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt.