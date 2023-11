Hamburg Hauptbahnhof: Sängerin Loi überrascht mit Gratiskonzert

Die Sängerin, die für ihren Hit „Gold“ bekannt ist, tritt im Bahnhof auf. Was hinter der Aktion steckt und wann es losgeht.

Hamburg Hauptbahnhof Überraschung in Wandelhalle: Sängerin Loi gibt Gratiskonzert

Hamburg. Radio Hamburg will heute Abend die Hamburger mit einem neuen Konzertformat überraschen. Nach dem großen Erfolg der „Mega Musik Mittagspausen“ wird die Sängerin Loi im Rahmen des „Radio Hamburg Mega Musik Afterwork“ mitten in der Wandelhalle des Hauptbahnhofes ein kostenloses Minikonzert geben.

Rund eine halbe Stunde lang wird die Newcomerin ab 17.30 Uhr ihre Lieder singen. Die Mannheimerin ist vor allem für ihre Songs „Gold“ und „News“ bekannt. Loi, die mit bürgerlichem Namen Leonie Greiner heißt, trat 2017 erstmals bei „The Voice Kids“ auf und kam sogar ins Finale.

Hauptbahnhof Hamburg: Loi gibt Gratiskonzert in Wandelhalle

2021 veröffentlichte sie mit „I Follow“ ihre erste Single. Das Lied wurde der Titelsong für den Kinofilm „Ostwind – Der große Orkan“. Der Durchbruch gelang ihr im vergangenen Jahr mit dem Titel „Gold“.

In der besonderen Kulisse des meistfrequentierten Bahnhofs in Deutschland will Radio Hamburg seine Hörer mit dem kostenlosen Konzert zum Feierabend unterhalten. „Das Radio Hamburg Mega Musik Afterwork ist die perfekte Gelegenheit, um den Arbeitstag mit guter Laune zu den Mega-Hits von Loi ausklingen zu lassen“, sagt Niklas Naujok, Programmleiter bei dem Sender.

Kostenlose Minikonzerte in der Hamburger City

Im Rahmen der „Mega Musik Mittagspausen“ waren in diesem Sommer bereits immer wieder namhafte Künstler vor Starbucks an der Mönckebergstraße rund 30 Minuten lang aufgetreten. Dazu gehörten Michael Schulte, DJ Alle Farben, Tom Gregory und Leony.

