Lego sucht Super-Baumeister für neue Attraktion in Hamburger HafenCity

Der Super-Baumeister soll Kinder beim kreativen Spielen mit den Legosteinen im neuen „Discovery Centre“ in der HafenCity in Hamburg inspirieren.

Hamburg. Es könnte ein neues Stück Hafen entstehen. Oder eine Burg oder ein Märchenschloss mitten in der Hamburger City. Vielleicht auch eine mysteriöse neue Welt, mit wundersamen Gestalten. Der Fantasie sind beim Bauen mit Lego kaum Grenzen gesetzt. Erlaubt ist, was gefällt.

Was seit Jahrzehnten im Universum der bunten Steine funktioniert, ist auch beim Wettbewerb für einen Job gefragt, der in Deutschland bis auf Weiteres einzigartig ist: Gesucht wird der „Master Model Builder“ – und damit das Gesicht des landesweit ersten Lego Discovery Centres der neuen Generation, das im Frühjahr 2024 im Westfield Hamburg-Überseequartier eröffnet.

Lego „Discovery Centre“: In Hamburg entsteht eine Erlebniswelt auf 3000 Quadratmetern

„Der Master Model Builder wird neue Modelle mitgestalten, also ist Kreativität gefragt. Sie oder er braucht aber ebenso besondere soziale Kompetenzen, weil ein wesentlicher Aspekt der Arbeit auch in Workshops vor allem mit Kindern besteht“, erklärt Isabel Albrecht, Sprecherin von Lego Discovery Centre.

Die geplante Lego-Attraktion in der HafenCity in Hamburg richtet sich an Familien mit Kindern von zwei bis zwölf Jahren. Hier soll gestaltet, gebaut, gebastelt werden. Vergleichbare Lego-Centres gibt es bislang weltweit nur in Brüssel sowie in den US-Metropolen Atlanta, Washington und Boston.

In Hamburg entsteht auf einer Gesamtfläche von mehr als 3000 Quadratmetern und mit mehr als zwei Millionen Legosteinen eine Erlebniswelt, die auch eine „abenteuerliche Zugfahrt“ durch die Legolandschaft verspricht. Darüber hinaus werden zahlreiche angeleitete Workshops angeboten, in denen Kinder zum Bauen mit Legosteinen inspiriert werden.

Lego: In der Mini-World sollen auch Hamburger Wahrzeichen nachgebaut werden

Und unter anderem für diese Workshops braucht es eine versierte Gestalterin oder einen geschickten Bauherrn. Die- oder derjenige wird darüber hinaus verantwortlich für alle Lego-Modelle in der Erlebniswelt sein – einschließlich einer Lego-Mini-World, in der auch berühmte Hamburger Wahrzeichen einen Platz finden.

Der Job des „Master Model Builder“ ist also perfekt für jene Menschen, die schon immer davon geträumt haben, ihr Geld mit dem Bau von kreativen Lego-Modellen zu verdienen. Die aber ebenso gern mit jungen, eifrigen Baumeistern umgehen.

Beim finalen Wettbewerb sollen Anwärter ihre Baukünste zeigen

Was die Bewerberinnen und Bewerber in Sachen kreatives Bauen draufhaben, können sie in einem finalen Wettbewerb um diesen Traumjob unter Beweis stellen. Am Sonnabend, 11. November, findet von 10.30 bis 16 Uhr bei Ikea in Altona der große Baumeister-Wettbewerb statt. Interessierte Zuschauer können kostenlos dabei sein.

Bei dem Wettbewerb sollen die rund zehn besten Anwärter für den Job, für den die Bewerbungsphase bis Anfang Oktober lief, ihre Baukünste und ihre Kreativität ausleben. Fernsehmoderatorin Muschda Sherzada, unter anderem bekannt aus dem „Tigerenten Club”, wird den Wettbewerb moderieren.

Gebaut wird zu bestimmten Themen, die für den Wettbewerb vorgegeben werden – aber noch nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten offen lassen. So könnte, wenn es beispielsweise um das Thema „Hafen“ ginge, ein Schiff oder eine neue komplette Anlage kreiert werden, sagt Sprecherin Isabel Albrecht. Bei einem vergleichbaren Wettbewerb in Amerika lautete ein Thema „Football“. „Erlaubt war alles – vorausgesetzt, ein Football wurde in die Konstruktion integriert.“

Die Jury wird durch Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren unterstützt

Die Jury – bestehend aus dem extra aus den USA anreisenden „Global Master Model Builder“ Alec Posta, Miriam Wolframm, General Managerin des Lego Discovery Centre Hamburg, sowie Family Influencer Paul Dumitrescu („Daddy Channel”) aus Hamburg – wird unterstützt von den Kindern der sogenannten „Creative Crew“ (vier bis zehn Jahre alt), die die Entstehung der Lego-Welt begleiten und die Bewerber aus ihrer besonderen Sichtweise bewerten.