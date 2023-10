Immobilien Hamburg: HafenCity bringt neues Quartier mit 206 Mietwohnungen

In bester Lage am Baakenhafen entsteht der „Neuhavn“. Wie dieser aussehen wird und ab wann sich Mietinteressenten bewerben können.

Hamburg. Die Bebauung am Baakenhafen in der Hamburger HafenCity, wo auch ein Ensemble aus drei unterschiedlichen Wohntürmen geplant ist, geht voran. Der Projektentwickler QuantumImmobilien AG entwickelt auf einer Fläche, die so groß ist wie drei Fußballfelder, ein neues Wohnquartier mit dem Namen „Neuhavn“. Aktuell steht bereits der Rohbau an der Versmannstraße auf Baufeld 84 a+b. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.

Insgesamt werden auf dem 20.500 Quadratmeter großen Areal laut Quantum 206 moderne Mietwohnungen realisiert, darunter ein Großteil öffentlich gefördert sowie „freiwillig mietpreisgedämpft“. Ergänzt werde das vielfältige Quartier durch etwa 3800 Quadratmeter Nutzfläche für Büros, Gastronomie und Läden sowie Grünflächen und Spielplätze für Kinder. Eine 600 Quadratmeter große Bürofläche wurde nach Angaben des Projektentwicklers bereits an eine Stiftung vermietet.

Immobilien Hamburg: Das bietet das neue Wohnquartier in der HafenCity

„Das Wohnquartier Neuhavn trägt mit dem HafenCity-Umweltzeichen Platin den höchsten Zertifizierungsstandard für die Region im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Außerdem wird das gesamte Quartier im Effizienzhausstandard 55 errichtet“, sagt Knut Sieckmann, Geschäftsführer von Quantum. Auch Mobilität und Erreichbarkeit seien bei der Planung bedacht worden.

Das Quartier sei mit seiner guten ÖPNV-Anbindung, der ausgebauten Fahrradinfrastruktur und Carsharing-Möglichkeiten Teil des Smart-Mobility-Konzepts der östlichen HafenCity. Für Fahrräder sollen im neuen Wohnquartier fast 500 Stellplätze bereitgestellt werden. Die hauseigene Tiefgarage bietet 80 Pkw- sowie zehn Carsharing-Parkplätze.

HafenCity Hamburg: Die Vermarktung der Mietwohnungen soll im April 2024 starten

Mit modern ausgestatteten Zwei- bis Sechszimmerwohnungen richtet sich das Projekt Neuhavn an Menschen verschiedener Alters- und Einkommensgruppen, insbesondere Familien. „Wir möchten die HafenCity für viele Mietergruppen attraktiv gestalten“, sagt Sieckmann. Konkrete Preise wurden noch nicht genannt.

Die Visualisierung zeigt einen Quartiersplatz im neuen Wohnquartier Neuhavn.

Foto: TPA

Gewerbemieter können bereits jetzt ihr Interesse bekunden, die Vermarktung der Mietwohnungen soll voraussichtlich ab April 2024 starten. Vormerkungen dafür sind laut Quantum nicht möglich.