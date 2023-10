HVV: Gesperrter U-Bahn-Abschnitt in Hamburg muss verlängert werden

Bei Arbeiten zum Ausbau der Linie U4 traten unerwartete Schäden zutage – mit Folgen für die U2. Was Fahrgäste wissen sollten.

Hamburg. Zuerst die gute Nachricht: Die Arbeiten zur Verlängerung der U-Bahn-Linie U4 auf die Horner Geest „liegen im Zeitplan“, wie die Hamburger Hochbahn am Donnerstag versichert. Ende April 2024 soll nach dann einjähriger Bauzeit die Sperrung bzw. Verkürzung auf der Strecke der Linien U2 und U4 aufgehoben werden.

Und nun die schlechte: Bis es so weit ist, muss die Streckensperrung um einen U-Bahnhof verlängert werden. Denn bei den laufenden Sanierungsarbeiten an den Bahnsteigen der Haltestelle Legienstraße seien „deutliche Mängel an der Bausubstanz festgestellt“ worden.

Hamburger U-Bahn-Linie U2: Gesperrter Abschnitt muss verlängert werden

Anstatt wie geplant die beiden Bahnsteige nacheinander zu erneuern, müsse dies nun parallel geschehen. Daher werde die Haltestelle Legienstraße vom 13. November an für knapp ein halbes Jahr gesperrt. Zwischen den Haltestellen Rauhes Haus und Billstedt verkehren in dieser Zeit keine U-Bahnen.

Die Sperrung auf der U-Bahn-Linie U2 wird um eine Station erweitert. Vom 13. November an verkehren keine U-Bahnen zwischen Rauhes Haus und Billstedt.

Foto: Hamburger Hochbahn

Für die meisten Fahrgäste dürfte sich damit wenig ändern. Denn schon seit Beginn der bisherigen Sperrung verkehrte auf dieser Strecke ein Direktbus. Auch die Ersatzbusverbindung vom Rauhen Haus über Horner Rennbahn zur Legienstraße bleibt bestehen.

Wer von Billstedt kommend zur Legienstraße will, könne künftig auf die Xpressbuslinie X61 ausweichen. Sie werde eigens von der Haltestelle Wandsbeker Chaussee über die Legienstraße bis Billstedt verlängert und verkehre im Zehnminutentakt. Weitere Alternativen seien die Buslinien 23 und 213.

Sperrung der U-Bahn-Haltestelle Legienstraße: Diese Alternativen gibt es.

Foto: Hamburger Hochbahn