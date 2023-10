Hallhuber insolvent: Modekette schließt Filialen in Hamburg – auch in der Europa Passage

Unternehmen betreibt mehrere Geschäfte in der Hansestadt. In der Europa Passage zeichnet sich bereits ein eindeutiges Bild.

Modehändler Hallhuber schließt unter anderem die Filiale in der Europa Passage in Hamburg.

Hamburg. „Alles muss raus“, „Jetzt oder nie“ und „Nur noch 7 Tage“ – diese Plakate hängen vor entkleideten Schaufensterpuppen an den Scheiben der Hallhuber-Filiale in der Europa Passage. Doch der finale Countdown wird vermutlich nicht mehr eingeläutet, denn Kleidungsstücke und Accessoires, die der Modehändler eigentlich im Sortiment hat, sind vor Ort nicht mehr zu sehen. Im Geschäft stehen nur noch leere Kleiderständer und weiße Tische, auf denen jedoch keine Ware mehr präsentiert wird.

Der Onlineshop ist bereits seit Juli „nicht erreichbar“, jetzt sollen auch die Filialen der Modemarke zeitnah schließen – in Hamburg betreibt das Unternehmen mehrere Geschäfte, auch im Elbe-Einkaufszentrum und in der Hamburger Meile. Dazu kommen Flächen in Galeria-Kaufhäusern wie etwa in Eimsbüttel.

Ende Mai 2023 hatte die Hallhuber-Geschäftsführung Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt und suchte gleichzeitig nach einem neuen Finanzinvestor. „Die Geschäftsführung setzt unverändert alles daran, in Verhandlungen mit mehreren Interessenten eine Lösung zu finden, um den Fortbestand der Marke Hallhuber sicherzustellen“, hieß es damals in einer Mitteilung. Einzelheiten nannte das Unternehmen nicht.

Insolvenz in Eigenverwaltung bedeutet, dass die Geschäftsführung im Amt bleibt und kein Insolvenzverwalter eingeschaltet wird. Dennoch darf auch ein in Eigenverantwortung insolventes Unternehmen im Interesse seiner Gläubiger nicht unbegrenzt weiterwirtschaften, wenn keine Einigung mit Kreditgebern und Investoren in Sicht ist – daher die „vorsorgliche“ Ankündigung der Einstellung des Geschäftsbetriebs. Das beinhaltete, so Hallhuber bereits im Juli, die Vorbereitung des Abverkaufs in den Filialen und die Kündigung von Mietverträgen.

Hallhuber-Sprecher: Sämtliche Mietverträge gekündigt

Frank Elsner, der derzeit die Kommunikation für das Unternehmen verantwortet, bestätigte gegenüber Focus.de, dass die geplanten Schritte zur Auflösung des Unternehmens bereits in einem fortgeschrittenen Stadium seien. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden demnach sämtliche Mietverträge gekündigt. Bis Ende Oktober dieses Jahres sollen alle Standorte geschlossen werden. Nur 60 Hallhuber-Filialen seien derzeit noch in Betrieb. Elsner gab ebenfalls bekannt, dass derweil Verhandlungen mit interessierten Parteien geführt würden, der Ausgang jedoch noch ungewiss sei.

Zahlreiche Modeanbieter in Deutschland kämpfen derzeit ums Überleben – darunter auch viele bekannte Namen. Deutschlands letzte große Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof suchte bereits Ende vergangenen Jahres Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Der Modehändler Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) folgte im März. Bereits im September hatte der Schuhhändler Görtz diesen Schritt getan.