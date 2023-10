Polizei Hamburg: Zwölfjährige rassistisch beleidigt – Suche nach dem Täter

Hamburg. Bereits Anfang September soll ein zwölfjähriges Mädchen am U-Bahnhof Burgstraße in Hamburg-Hamm von einem unbekannten Mann rassistisch beleidigt und bedroht worden. Zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr sprach der Mann die Zwölfjährige am 9. September an, als diese auf eine U-Bahn wartete.

Der unbekannte Täter wurde dabei schnell ausfällig gegenüber dem Mädchen und beschimpfte und bedrohte es, mutmaßlich aus einer rassistischen Motivation heraus, wie die Polizei Hamburg, mit Hintergrund der von dem Opfer geschilderten Beleidigungen, angibt.

Polizei Hamburg: Mädchen wird von erwachsenem Mann rassistisch beleidigt

Die Zwölfjährige entfernte sich darauf von dem Mann und setzte seinen Weg nach Hause fort. Dort erzählte sie erst einige Zeit später von der Situation, worauf diese unverzüglich mit ihrem Kind eine Anzeige bei der Polizei erstattete.

Die Polizei Hamburg sucht nun nach dem mutmaßlichen Täter, der folgendermaßen beschrieben wird:

männlich

20 bis 25 Jahre alt

circa 180 cm groß

muskulöse Figur

mitteleuropäisches Erscheinungsbild

kurze, mittelblonde Haare mit Seitenscheitel

rötliche Gesichtshaut

sprach akzentfreies Deutsch

Zeugen, die die geschilderten Vorkommnisse zur Tatzeit beobachtet haben oder nähere Informationen zur Identität des Mannes geben können, sollen sich bitte unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einer Polizeidienststelle zu melden.