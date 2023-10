Billstedt: Marktplatz in Hamburgs zweitgrößtem Stadtteil – so soll er aussehen

Hamburg. Das Ziel ist eindeutig: Billstedt, Hamburgs zweitgrößter Stadtteil, soll aufgewertet werden. „Funktionaler, ökologischer, zeitgemäßer“ sollen vor allem der Billstedter Marktplatz und die Fußgängerzone an der Möllner Landstraße künftig wirken, so das Vorhaben im Bezirk Hamburg-Mitte. Im Klartext: attraktiver durch mehr Grün und durch mehr Platz für Veranstaltungen und den Wochenmarkt.

Sieben Architekturbüros hatten Vorschläge unterbreitet, um die insgesamt rund 14.000 Quadratmeter große Fläche zwischen dem zentralen Billstedter Marktplatz bis zur kleinen „Piazza“ an der Billstedter Hauptstraße neu zu gestalten. Ideen aus der Bürgerbeteiligung wurden berücksichtigt, denn schon lange galt der zentrale Platz im Stadtteil als „in die Jahre gekommen“.

Billstedt: Siegerentwurf für Marktplatz einstimmig gekürt

Jetzt steht der Sieger fest, einstimmig hat das Preisgericht den Entwurf „Sieben Kapitel“ gekürt. Doch auch die anderen Wettbewerbsarbeiten sind noch bis zum 23. Oktober im Erdgeschoss des Billstedt Centers ausgestellt.

Was hat an dem Siegerentwurf überzeugt? Ralf Neubauer (SPD), Bezirksamtschef in Hamburg-Mitte: „Das Billstedter Zentrum verdient einen Ort, an dem sich alle Bürgerinnen und Bürger gern aufhalten. Der Entwurf stärkt die Bedeutung des Marktes, der hier zweimal in der Woche stattfindet, und schafft darüber hinaus einen alltäglichen Treffpunkt.“

Wie der Titel der Planung verheißt, wird die neu zu gestaltende Fläche in sieben unterschiedliche Bereiche gegliedert. Der Boden soll insgesamt aus hellem Beton bestehen, geplant sind viele Bäume sowie „kreisrunde Pflanzinseln mit Rasen und blühenden Stauden“. Statt klassischer Bänke sollen „steinerne Sofas“ wie Loungemöbel aussehen, für die jüngsten Billstedter soll es Spielflächen geben sowie einen großen „Wasserspiegel inmitten eines Platanenhains“ auf der Piazza. Der Baubeginn ist laut Bezirk Mitte für 2025 geplant.

Billstedter Marktplatz soll „heller und einladender“ wirken

Der Marktplatz selbst bleibe ein „echter Marktplatz“, sei künftig aber „hell und einladend“ und auch barrierefrei. Eine neue Eventfläche und der Markt selbst sollen künftig parallel bespielt werden können.

Zudem sollen rund 150 Fahrradständer an „sinnvollen Zielpunkten“ aufgestellt werden. Heller wird der Billstedter Markt vor allem durch die in sechs Meter Höhe schwebenden „Lichtpunkte“, die in einem Abstand von jeweils 20 Metern angebracht sein werden.

Billstedt: Ziel ist mehr Atmosphäre und Attraktivität

Billstedt ist schon seit einiger Zeit im Wandel. Die Reclamstraße, östlich des Marktplatzes, wurde schon umgestaltet und die Billstedter Hauptstraße ist nun zeitnah dran. Ziel sei es, das Billstedter Zentrum insgesamt zu stärken und lebendiger zu machen, heißt es aus der Stadtentwicklungsbehörde. Gefördert wird der Umbau mithilfe des Rahmenprogramms Integrierte Stadtentwicklung (RISE), wodurch Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf aufgewertet werden sollen.

„Mit der anstehenden Neugestaltung wollen wir attraktive und vielfältig nutzbare öffentliche Räume mit besonderer Atmosphäre und hoher Aufenthaltsqualität schaffen“, sagt auch Michael Mathe, Leiter der Stadt- und Landschaftsplanung.