Flüchtlinge Hamburg: Messehalle wird in nur vier Tagen zur Notunterkunft

In der Halle B5 sollen 470 Menschen unterkommen, die ersten ziehen am Montag ein. Was bis dahin noch alles vorbereitet werden muss.

Arbeiter bereiten im Oktober 2022 eine Messehalle in Hamburg für die Unterbringung von Schutzsuchenden vor (Archivbild). Auch in den kommenden Tagen wird wieder eine Halle für diesen Zweck hergerichtet.

Hamburg. An diesem Wochenende (14./15. Oktober) muss alles ganz schnell gehen. Nach Angaben von Susanne Schwendtke, Sprecherin von Fördern & Wohnen (F&W), ist die Schlüsselübergabe am Donnerstag geplant, danach starten die Vorbereitungen für die Einrichtung der neuen Flüchtlingsunterkunft in Halle B5 in den Hamburger Messehallen. „Und bereits am Montag beginnen wir mit der Belegung“, so die Sprecherin. Zuletzt hatten mehrere Senatoren eine nachhaltige Begrenzung des Flüchtlingszustroms gefordert.

Wie bereits 2022 soll eine Messehalle dazu genutzt werden, das Ankunftszentrum zu entlasten. Denn dort muss laut Schwendtke dringend Platz geschaffen werden für neu ankommende Menschen. Auch 2015 war eine Messehalle als Not-Erstaufnahme genutzt worden, um die damals sehr große Zahl geflüchteter Menschen vorübergehend unterzubringen.

Flüchtlinge Hamburg: Messehallen werden wieder Notunterkunft

In der neuen Notunterkunft sollen Familien und allein reisende Asylbewerber untergebracht werden. 470 Menschen finden dann insgesamt dort Platz. Auch für ihre Verpflegung wird gesorgt. Die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten laut Schwendtke drei Mahlzeiten am Tag, es wird eine Gemeinschaftsfläche und Platz zum Spielen für Kinder geben.

Mit Stellwänden werden Schlafbereiche, sogenannte Compartments, abgetrennt, in denen sich neben Betten und Schränken auch ein Tisch und Stühle befinden sollen. Wie im vergangenen Jahr werden zusätzliche Sanitäranlagen aufgestellt. Auch Waschmaschinen soll es nach Angaben der F&W-Sprecherin geben. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter werden vor Ort sein und sich um die Bewohner kümmern. Außerdem ist ein Wachdienst vorgesehen.

Hamburg sucht dringend weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge

Die Messehallen stehen laut Wolfgang Arnhold, Sprecher der Hamburger Sozialbehörde, bis Ende Januar 2024 als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung. Betrieben werde der Standort vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

Hamburg sucht weiter händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Ein Wohnschiff wird es in absehbarer Zeit allerdings nicht geben. Ein Angebot dafür, das die Sozialbehörde eingeholt hatte, ist laut Sozialstaatsrätin Petra Lotzkat zu teuer. Die öffentliche Unterbringung kostet ihren Angaben zufolge je nach Standort pro Tag und Person zwischen 20 und 75 Euro, auf dem Schiff wären es mindestens 100 Euro pro Tag. Derzeit leben in Hamburg etwa 45.000 Menschen an 244 Standorten in öffentlicher Unterbringung.