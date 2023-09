Das Lego Discovery Centre in der HafenCity richtet sich an kleine und große Lego-Begeisterte. Wann es losgeht und was geplant ist.

HafenCity Lego-Welt eröffnet in Hamburg – Profi-Baumeister gesucht

Hamburg. Kleine und große Lego-Baumeister aus Hamburg und ganz Deutschland wird es freuen: Im kommenden Frühjahr wird in der HafenCity das neue Lego Discovery Centre eröffnet. Genauer gesagt: Im Westfield Hamburg-Überseequartier.

Mit direktem Blick auf die Baustelle sind am Dienstag die Details zu Hamburgs neuer Attraktion vorgestellt worden. Auch eine erste Lego-Lieferung mit Tausenden Steinen wurde per Schaufellader gebracht, an der sich Kinder der Kita Wabe austoben konnten. Und dabei wurde deutlich: Die Faszination Lego ist offenbar ungebrochen.

HafenCity: Neue Lego-Welt in Hamburg – „Attraktion für Familien mit Kindern“

Miriam Wolframm, General Managerin des Lego Discovery Centre Hamburg, sprach von einer Attraktion für Familien mit Kinder von zwei vis zwölf Jahren. Ein Lego-Centre dieser neuen Generation würde es bislang weltweit nur in Brüssel, Atlanta, Washington und Boston geben.

Legosteine für die neue Lego-Welt in Hamburg – Kinder der Kita Wabe zeigten sich begeistert.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / Funke Foto Services

Geplant seien zwölf Erlebnisbereiche auf mehr als 3000 Quadratmetern Gesamtfläche und mit mehr als zwei Millionen Lego-Steinen sowie eine „abenteuerliche Zugfahrt“ durch die Lego-Landschaft. „Außerdem werden zahlreiche angeleitete Workshops angeboten“, so Wolframm. Auch ein Lego-Shop ist geplant.

Westfield-Quartier: Managerin spricht von „einzigartigem Mix“

Anwesend war auch die Quartiers-Managerin des Westfield Hamburg-Überseequartiers Theda Mustroph. Mit Blick auf die Eröffnung im kommenden Jahr betonte sie: „Es wird so viel mehr werden als nur eine Shoppingmeile.“ Im Westfield Hamburg-Überseequartier entstehe ein einzigartiger Mix aus Gastronomie, Einzelhandel, Hotels, Büros, Kultur und Unterhaltung, in den das neuartige Konzept des Lego Discovery Centres perfekt passe.

So gehörten neben Einkaufsmöglichkeiten auch Wohnen und Arbeiten, Essen und Trinken, Hotels und vieles mehr dazu. „Wir haben derzeit eine Vermietungsquote von 85 Prozent, was für den jetzigen Zeitpunkt sehr gut ist“, so Mustroph.

HafenCity: Begehrte Jobs für passionierte Lego-Baumeister

Der Pressetermin wurde auch dafür genutzt, eine womöglich begehrte Jobausschreibung zu verkünden. Diese richte sich an Menschen, die „schon immer davon geträumt haben, ihr Geld mit dem Bau von kreativen Lego-Modellen zu verdienen“. Ab sofort beginnt das Lego Discovery Centre Hamburg mit der sogenannten „Master-Model-Builder Suche“.

„Die oder derjenige ist verantwortlich für alle Lego-Modelle in der Erlebniswelt – einschließlich der mit Spannung erwarteten Lego Mini-World, in der auch berühmte Hamburger Wahrzeichen einen Platz finden“, so Wolframm. Zudem werde sie oder er nach der Eröffnung regelmäßig Workshops und kreative Aktivitäten mit und für Kinder anleiten und sie beim Bauen inspirieren und fördern. Interessierte finden alle Details hier.

Neue Lego-Welt in Hamburg: Kinder für die „Creative Crew“ gesucht

Alle Kinder, die gerne mit den bunten Steinen bauen, sind auch gefragt. „Auch Kinder aus Hamburg und der Region dürfen am Aufbau und der Entstehung des Lego Discovery Centres mitwirken“, so die Idee. Noch bis zum 29. September können sich junge Modellbauerinnen und Modellbauer für die „Creative Crew“ bewerben.

„Diese jungen Lego-Experten beraten mit der einzigartigen Sichtweise, die nur Kinder haben, dürfen zudem die Erlebnisbereiche als Erste testen und erhalten exklusive Einblicke hinter die Kulissen“, heißt es vonseiten der Verantwortlichen. Und: „Nach der Eröffnung bekommen sie ein Jahr lang freien Eintritt.“ Um sich dafür zu bewerben, müssen Kinder zwischen vier und zehn Jahren alt sein und ein Foto von sich und ihrem eigenen Lego-Meisterwerk einreichen.

Aus den Bewerbungen würden dann sechs Kinder für die „Creative Crew“ ausgewählt, die vom Hamburger Team rund um die oder den neuen Master Model Builder betreut werden.