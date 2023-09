3. Oktober 2023: Massive Sperrungen und Kontrollen in Hamburg – alle Infos

Hamburg. Zum Tag der Deutschen Einheit werden Teile von Hamburg zur Hochsicherheitszone. Am 2. und 3. Oktober müssen sich einige Anwohner und Besucher der HafenCity und rund um den Michel auf teils erhebliche Einschränkungen einstellen. Es wird Sperrungen und Kontrollstellen geben, an denen Personen überprüft werden.

An diesem Donnerstag waren Polizisten in den beiden betroffenen Gebieten unterwegs, um Flyer zu verteilen – diese steckten sie Anliegern in die Briefkästen. Darin wurden sie über die genauen Maßnahmen informiert. Zuletzt hatte es solche Info-Flyer anlässlich des G20-Gipfels 2017 in Hamburg gegeben.

Tag der Deutschen Einheit: Polizei Hamburg sperrt diverse Straßen

Rund um das Maritime Museum in der HafenCity richtet die Polizei bereits am 2. Oktober von 10 Uhr bis 24 Uhr einen Sicherheitsbereich ein. Der Vorplatz vom Maritimen Museum wird für Fahrzeuge gesperrt. Zudem wird es in der Koreastraße und der Hongkongstraße Einschränkungen für den Verkehr geben. Lieferverkehr ist in dem Bereich am 2. Oktober nur vormittags bis 10 Uhr möglich.

Und auch Fußgänger müssen sich mit Einschränkungen arrangieren: Sie können die Busanbrücke, die Leon-Brücke, den Dar-es-Salaam-Platz und das Störtebeker Ufer nicht nutzen. Schiffen und Booten wird verboten, in den Magdeburger Hafen und den Brooktorhafen zu fahren. Damit kann auch der Anleger am Maritimen Museum nicht genutzt werden. Die Gastronomie in dem Bereich können Gäste nach Angaben der Polizei auch während der Sperrungen zu Fuß erreichen.

HafenCity: Kaiserkai – Anwohner müssen Kontrollstelle passieren

Am 3. Oktober riegeln Beamte das Gebiet rund um die Elbphilharmonie ab. Die Sperrungen beginnen um 2 Uhr nachts und dauern bis etwa 18 Uhr. Der Platz der Deutschen Einheit kann in dieser Zeit nicht befahren werden. In die Straße Kaiserkai dürfen nur Anwohner fahren. Sie müssen an der Ecke Großer Grasbrook eine Kontrollstelle passieren.

Die Pontonanlage am Sandtorhöft wird für Fußgänger gesperrt, der Sandtorhafen und der Grasbrookhafen für Schiffe. Damit kann auch nicht der Anleger Elbphilharmonie genutzt werden. In dem Sicherheitsbereich rund um die Elbphilharmonie wird der komplette Lieferverkehr eingestellt.

Tag der Deutschen Einheit in Hamburg: Kontrollstelle am Rödingsmarkt

Rund um den Michel werden am 3. Oktober von 2 Uhr bis 14 Uhr einige Straßen für Autos gesperrt. Betroffen ist auch die Ludwig-Erhard-Straße, die zwischen dem Holstenwall und dem Rödingsmarkt gesperrt wird. Und auch weitere Straßen werden gesperrt:

Englische Planke

Gerstäckerstraße

Wincklerstraße zwischen Krayenkamp und Englische Planke

Krayenkamp

Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr gibt es zudem in den Straßen Herrengraben, Martin-Luther-Straße, Rehhoffstraße, Teilfeld, Pastorenstraße, Anberg, Pasmannstraße und Wincklerstraße bis Einmündung Krayenkamp. Dort dürfen nur Anwohner einfahren, die bei der Kontrollstelle im Bereich Rödingsmarkt einen Stopp eingelegt haben.

Der Lieferverkehr ist am Tag der Deutschen Einheit in dem gesamten Bereich nicht möglich. Anwohner oder Gäste der dortigen Gastronomie, die in den Bereich wollen, können über die Wincklerstraße, Böhmkenstraße und Michelwiese ihr Ziel erreichen. Wichtig: Wer das vorhat, sollte seinen Personalausweis dabeihaben, da die Polizei Kontrollen durchführen wird. Die Beamten werden alle Sperrbereiche mit einem Großaufgebot überwachen. Auch wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, sollte in diesen Bereichen mit Behinderungen rechnen.