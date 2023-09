Noch einmal in der Sonne am Elbstrand liegen und den Sommer fühlen – das können die Hamburger in der kommenden Woche (Archivbild).

Hamburg. Auf den Sommer ist man in diesem Jahr nicht wirklich gut zu sprechen. Schließlich hat dieser sich quasi auf den Juni beschränkt, und pünktlich zu den Sommerferien in Hamburg selbst Urlaub gemacht. Die Folge: Regen und noch mehr Regen, nur unterbrochen von Starkregen.

Doch momentan versucht der Sommer, seine Abstinenz wieder gutzumachen – und dreht Anfang September noch einmal auf. Und zwar so richtig: Am Mittwoch soll es in Hamburg nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 30 Grad warm werden.

Wetter Hamburg: 30 Grad – der Sommer dreht noch mal richtig auf

„Olenka heißt das kräftige Hoch, das es sich allmählich über unseren Köpfen gemütlich macht“, erklärt Diplom-Meteorologe Tobias Reinartz von der Wettervorhersagezentrale des DWD. Heißt: „Die Sonne scheint verbreitet von früh bis spät bei allenfalls harmlosen Schleierwolken.“ Kleine Einschränkung: In den Nächten könne sich örtlich Nebel bilden, der im Vormittagsverlauf aber rasch von der Sonne „weggeheizt“ werde.

So auch am frühen Montag, der in Hamburg dann bis zu 25 Grad warm werden kann. Dazu weht nur ein schwacher Südwestwind. In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD klar, später kommt es erneut gebietsweise zur Nebelbildung. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei 9 bis 12 Grad.

Nach dem Regen kommt der Sonnenschein – die nächsten Tage sind trocken und klar

Auch der Dienstag wird trocken und sonnig, das Thermometer klettert in Hamburg bereits auf bis zu 28 Grad. In der Nacht geht es auf maximal 12 Grad runter.

Und dann: der Mittwoch. Nach bereits bekannter Nebelauflösung wird es sonnig und trocken – und warm. Der Deutsche Wetterdienst verspricht Höchstwerte von bis zu 30 Grad in Hamburg. Dazu schwacher Wind aus östlicher Richtung.

In der Nacht zum Donnerstag soll es klar bleiben, gebietsweise kann sich Frühnebel bilden, die Temperaturen gehen auf 14 bis 16 Grad runter.

Wetter Hamburg: Wie lange bleibt der Spätsommer bei uns?

Und jetzt die Frage aller Fragen: Geht es mit dem Spätsommer danach so weiter? „Zumindest wohl mal bis zum nächsten Wochenende“, sagt Tobias Reinartz, „wobei ab Sonntag das Temperaturniveau tendenziell wieder etwas abnimmt und auch die Niederschlagssignale zunehmen beziehungsweise überhaupt erst wieder vorhanden sind.“

Denken wir jetzt noch nicht an Regen – und genießen jeden Tag Spätsommer, den wir bekommen können.