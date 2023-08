Die Angeklagte Catalina R. (M., Name geändert) und ihre Anwältinnen Fenna Busmann (l.) und Katrin Hawickhorst (r.) kommen nach dem Freispruch aus dem Gerichtssaal im Strafjustizgebäude.

Sie war wegen Mordes an 69-Jährigem angeklagt, saß sieben Monate in U-Haft getrennt von ihrem Baby. Was den Richter jetzt bedrückt.