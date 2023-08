Feuerwehr Hamburg Dachstuhl in St. Georg brennt – Kindergarten betroffen

In einem sechsgeschossigen Gebäude in der Straße Koppel ist ein Feuer ausgebrochen. Auch eine Kita ist betroffen.

Das Feuer brach am Mittag in einem sechsgeschossigen Haus aus, in dem auch eine Kita untergebracht ist.