Polizei Hamburg: Kioskmitarbeiter mit Messer bedroht – Ermittler suchen Täter

Hamburg. Ein Kiosk am U-Bahnhof Steinfurther Allee in Billstedt ist am Dienstagabend von einem noch unbekannten Täter ausgeraubt worden. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Hamburg zufolge betrat der Mann den Kiosk gegen 22.50 Uhr und zückte ein Messer, mit dem er den Mitarbeiter hinter dem Tresen bedrohte.

Danach öffnete er selbst die Kasse, entnahm deren Inhalt – einen dreistelligen Bargeldbetrag – und ergriff anschließend die Flucht in Richtung Rantumer Weg. Der Mitarbeiter des Kiosks rief zwar sofort die Polizei, aber eine umgehend eingeleitete Fahndung mit Streifenwagen nach dem Täter blieb erfolglos.

Polizei Hamburg: Mutmaßlicher Räuber entkommt der Polizei

Der 31-jährige Kioskmitarbeiter beschreibt den mutmaßlichen Räuber folgendermaßen:

männlich

etwa 1,80 m groß

19 bis 22 Jahre alt

korpulent, mit blonden Haaren

nordeuropäisches Aussehen

Der Täter soll außerdem eine schwarze Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie schwarze Schuhe getragen haben. Maskiert war er mit einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können oder sonstige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sollen sich bitte telefonisch unter 040/428656789 an die Polizei wenden. KEV

