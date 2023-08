Hafencity Hamburg: Weinfest mit Jazz und Streetfood startet Ende August

Hamburg. Auch wenn Hamburg kein typisches Weinanbaugebiet ist, läutet der Spätsommer alljährlich die Saison der Weinfeste ein. Rund um das letzte Augustwochenende finden deshalb gleich drei Straßenfeste statt, bei denen Hamburger und Hamburgerinnen die letzten lauen Sommerabende und edle Tropfen genießen können.

Besonders gut wird das diesmal in der HafenCity am Überseeboulevard gehen. Hier findet vom 25. bis zum 27. August das Weinfest „Wine & Jazz HafenCity“ statt – nicht zu verwechseln mit dem Weinfest an der Osterstraße und dem Winzerfest auf St. Pauli, die fast gleichzeitig gefeiert werden. Wie der Name es schon verrät, wird es in der HafenCity neben Weinständen auch Jazzkonzerte geben, zudem gastronomische Angebote und ein buntes Kinderprogramm.

HafenCity: Beim Straßenfest gibt es Weine aus der ganzen Welt

Die Rot-, Weiß-, oder Roséweine, die auf dem Überseeboulevard verkostet werden können, stammen von Weingütern aus der ganzen Welt: Sowohl Portugal, Spanien, Frankreich und Österreich als auch Chile, Argentinien und Südafrika sind als Herkunftsländer vertreten.

Auf dem Weinfest in der Hamburger HafenCity kommen nicht nur Erwachsene auf ihre Kosten, auch für Kinder wird etwas geboten.

Foto: Werbegemeinschaft Überseequartier e.V.

„Während die Weine aus Übersee überwiegend leichte Sommerbegleiter mit wenig Säure und viel Frische sind, punkten die Portugieser mit einem runden und vollem Charakter“, heißt es von den Veranstaltern.

HafenCity: Auch für Kinder soll es beim Weinfest Programm geben

Und auch auf der Bühne wird es verschiedene Akzentuierungen geben. An allen drei Tagen treten verschiedene Künstler auf, darunter Musiker wie Daniel Scholz & Band, Steve Wiseman & Band, Felix Ziebarth, Kery Fay & Piano, Inusa Dawuda und die Hamburger Funkband Uebertribe.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für die kleinen Besucher soll neben kindgerechten Mitmach-Aktionen unter anderem eine Popcorn-Maschine mit kostenfreiem Popcorn Teil des Programms werden. Und wer dann noch einen kleinen Hunger verspürt, bekommt bei den insgesamt drei Foodtrucks verschiedene Snacks – von der traditionellen Bratwurst bis zum Lachsburger.

Wine & Jazz HafenCity, 25. bis 27. August, immer 12 bis 21 Uhr, Marktplatz am Überseeboulevard