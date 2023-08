Barbie: Hamburger Luxushotel verwandelt Suite in pinken Übernachtungstraum

Nicht nur im Kino: Jetzt können Fans der berühmten Puppe im echten Leben in die Glamourwelt abtauchen. Was die Gäste erwartet.

Willkommen in der Barbie Suite im Side Hotel an der Hamburger Drehbahn: Direktor Alex Obertop steht im Schlafbereich. Im Hintergrund ist die pinke Barbie-Badewanne samt Handtuch zu sehen.

Hamburg. Der Kinofilm Barbie ist ein Kassenschlager, hat weltweit bereits mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Auch in Hamburg füllt die Realverfilmung über die weltberühmte Puppe und ihren Gefährten Ken die Säle der Kinos.

In der Hansestadt können Gäste des Side Designhotels in der City nun auch in diese farbenfrohe Glamourwelt eintauchen. Das Abendblatt hat die erst seit wenigen Tagen buchbare Barbie-Suite in der Nobelherberge exklusiv besucht.

Barbie: Hamburger Luxushotel verwandelt Suite – alles pink

Mit dem Fahrstuhl geht es in das oberste Stockwerk: In der elften Etage fällt sofort die Nummer 1111 ins Auge, deren Entree samt Eingangstür und Luftballons in der Farbe Pink gehalten sind. Eine entsprechende Leuchtschrift begrüßt die Gäste außerdem mit den Worten „Hello Gorgeous“ (auf Deutsch: „Hallo Schönheit“).

Wer die rund 60 Quadratmeter große Suite betritt, der sieht buchstäblich pink: Die Lichtinstallationen an der Wand, die Stühle am Esstisch samt der Champagnerkrüge und Servietten, die Kissen auf der Couch, die Decke und selbst das Uno-Kartenspiel sind in dem Farbton gehalten.

Blonde Schönheit ist in der Barbie-Suite omnipräsent

Auch pinke Hüte mit Barbie-Logo, Handtücher, flauschige Socken und ein Handy-Ladekabel stehen den Gästen zur Verfügung. Bilderrahmen mit Motiven der blonden Schönheit und einen Kühler mit Rosé Champagner gibt es ebenfalls.

Der Barbie-Film ist ein Erfolg, und jetzt hat das Side Hotel auch eine Suite als Hommage an Barbie eingerichtet! Wir treffen Direktor Alex Obertop zum Ortstermin.

Die einzige andere Farbe, die in der Suite hervorsticht, ist ein helles Blau. Das sei sozusagen die Farbe für Barbies Freund Ken, sagt Hoteldirektor Alex Obertop, der das Fünf-Sterne-Superior-Haus seit neun Jahren leitet.

Wie kam es zu dieser Themen-Suite? „Als der Film angelaufen ist, haben wir uns gedacht, wir kreieren jetzt mal eine Barbie-Suite. Und dann haben wir uns auf die Suche nach den passenden Accessoires gemacht. Wir waren selbst überrascht, was es alles mit Barbie-Branding gibt.“

In der Suite des Hamburger Hotels liegen auf dem Bett flauschige Socken und Schlafmasken im Barbie-Design bereit.

Luxushotel Hamburg: Auch eine pinke Badewanne gehört zur Barbie-Suite

Die ersten Gäste, zwei Freundinnen, haben bereits in der Barbie-Suite übernachtet. „Wir haben auch für die kommenden Wochen schon einige Buchungen. Aktuell bewerben wir unser neues Angebot über unsere Social-Media-Kanäle, und die Resonanz ist sehr gut“, erzählt Obertop.

Selbst die Badewanne in der Suite des Side Hotels in Hamburg ist pink.

Wer jetzt denkt, das ist ja schon ziemlich viel Pink, hat das durch eine Glastür abgetrennte Bad noch nicht gesehen: Die frei stehende Badewanne ist ebenfalls in dem Farbton gehalten. Und da sich Barbie ja der Schönheit verschrieben hat, stehen zahlreiche Pflegeprodukte bereit.

Barbie-Suite in Hamburg kostet ab 450 Euro pro Nacht

Die Barbie-Suite kann noch bis zum 19. September für ab 450 Euro pro Nacht für zwei Personen inklusive Frühstück gebucht werden oder auch für kleine Events. Am Esstisch ist Platz für bis zu sechs Gäste.

Der Tisch in der Barbie-Suite ist schon eingedeckt und bietet Platz für bis zu sechs Personen.

Und Alex Obertop hat schon eine neue Idee: „Wir könnten eine Ken-Suite machen. Da ist dann alles in Hellblau gehalten.“