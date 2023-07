Festival Hamburg: Hamm wird zur Bühne – zehn Tage großes Stadtteilfest

Beim Sommerfestival in Hamm treten zahlreiche Künstler auf. Im vergangenen Jahr spielte der Hamburger Sänger Bernd Begemann am Bootswagen Kulturcafé.

Hamburg. Vom 18. bis zum 27. August verwandelt sich der Stadtteil Hamburg-Hamm in eine riesige Festivalbühne: Zum dritten Mal veranstalten der Kulturladen Hamm und der Hammer Park e. V. das Hammer Sommerfestival, bei dem im gesamten Gebiet zehn Tage lang zahlreiche, meist kostenlose Veranstaltungen und Angebote geplant sind.

Vom S-Bahnhof Hasselbrook bis runter an den Hammer Deich direkt an die Bille: Überall warten verschiedene Stationen auf kleine und große Besucher. Wie groß das Angebot ist, zeigt sich allein an der Länge des Festivalprogramms – dieses hat fast 60 Seiten.

Festival Hamburg: Hammer Park wird zur großen Bühne

Zentraler Dreh- und Angelpunkt des Festivals soll der Hammer Park werden. Die Veranstalter konnten das Knust, einen Musikclub an der Feldstraße, als Kooperationspartner gewinnen und kündigen zahlreiche Open-Air-Konzerte auf der beliebten Grünfläche mitten im Stadtteil an.

Neben Bands wie Lory & the Toyboys (23. August) und 5th Avenue (25. August) treten auch Künstler wie Dennis Adamus (23. August) und Sängerin Harbour Violet (25. August) auf. Zusätzlich zu musikalischen Programmpunkten können sich die Gäste aber auch auf Bewegungsangebote freuen: Auf den Parkwiesen werden unter anderem kostenlose Yoga- und Fitnesskurse angeboten.

Straßenfest: Großes Programm für Familien auf der Kinderwiese in Hamm

Das Festival umfasst zudem viele Veranstaltungen für Familien: Im gesamten Stadtteil soll es „Angebote zum Spielen, Basteln und Bewegen“ geben, zum Beispiel Strick- und Salsakurse extra für Kinder oder eine Hula-Hoop-Mitmachveranstaltung für die ganze Familie.

Und natürlich sind im Hammer Park zahlreiche Aktionen geplant: Auf der „Kinderwiese“ gibt es vom 23. bis zum 27. August täglich von 15 bis 18 Uhr ein buntes Programm. Während draußen getobt wird, finden in einem Zelt Workshops statt – zum Beispiel zum Thema Hip-Hop oder Upcycling.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Poetry Slam und Nachtflohmärkte auf dem Platz der Kinderrechte in Hamburg-Hamm

Auch auf dem Platz der Kinderrechte direkt neben der U-Bahn-Station Burgstraße wird es trubelig: Dort, wo der Kulturladen, der Kinderschutzbund Hamburg und das Restaurant Mazé Mazé zu Hause sind, sollen zehn Tage lang Poetry Slams, Shows und Nachtflohmärkte stattfinden.

So laden die Veranstalter in Kooperation mit dem Turnverein HT16 zum Beispiel für den 24. August ein, das temporär aufgebaute Open-Air-Kino zu besuchen. Einen Tag später, am 25. August, können Besucher und Besucherinnen an derselben Stelle verfolgen, wie verschiedene Bühnenpoeten beim Poetry Slam, einem literarischen Wettbewerb, ihre selbst geschriebenen Texte präsentieren. Für diese Veranstaltung kostet der Eintritt allerdings 10 Euro.

Hammer Sommerfestival: Kulturladen feiert 40. Geburtstag

Zusätzlich wirbt der Kulturladen damit, hier seine große Geburtstagsfeier zu veranstalten, denn: Die ehemalige Stadtteilinitiative Hamm, später dann der Kulturladen Hamm, wird 40 Jahre alt.

Zu diesem Anlass spricht auch Ralf Neubauer, Leiter des Bezirksamts Mitte, seine Glückwünsche aus: „Ich gratuliere sehr herzlich und möchte mich im Namen des Bezirks Hamburg-Mitte für viele Jahre ehrenamtlichen Engagements bedanken“, heißt es von Neubauer im Grußwort des Festival-Programms.

Hamburg-Hammer: Im Süden können Besucher die offene Bühne nutzen

Die Veranstalter wollen ihre Gäste auch in den eher weniger bekannten Süden des Stadtteils locken: Auf dem Osterbrookplatz vor dem Elbschloss, rund um die Bille und bei der Fabrik der Künste verspricht der Kulturladen Kanutouren, einen Kleidertausch und als Höhepunkt eine offene Bühne, „auf der alle zeigen können, was sie draufhaben“.

Auch hier gilt: Sofern in den Ankündigungen des Programmhefts nicht anders angegeben, sind die Programmpunkte für Besucher kostenlos.

Festival Hamburg: Vereine aus Hamm bieten Workshops an

Wer in Hamm lebt, weiß: Der Stadtteil ist gerne mal dem Spott der übrigen Hamburger ausgesetzt. Doch die Bewohner wissen auch: Vollkommen zu Unrecht – denn Hamm hat viel zu bieten. Das stellen auch die zahlreichen Initiativen und Vereine unter Beweis, die sich mit eigenen Angeboten am Festival beteiligen.

Ob Keramik bemalen in der Malbucht an der Caspar-Voght-Straße (ab 15 Euro), ein Pubquiz und Schokoladentasting im Stadtteil- und Schulgarten Hamm, Perlenschmuck-Basteln im SieNa Nachbarschaftstreff (15 Euro), oder eine Besichtigung des Bunkermuseums Hamburg (3 Euro für Erwachsene, 1,50 Euro für Kinder) – bei diesen und vielen weiteren Veranstaltungen können sich alle Hamburger ihr eigenes Bild von Hamm machen.