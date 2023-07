Ehepaar liegt tot in der Wohnung – Mordkommission der Polizei Hamburg ermittelt

Hamburg. Eine schockierende Entdeckung hat am Mittwochnachmittag der Mitarbeiter eines Pflegedienstes in einem Mehrfamilienhaus am Schadesweg im Stadtteil Hamm gemacht: Die Eheleute, die er dort betreuen sollte, lagen leblos in ihrer Wohnung.

„Ein wenig später eintreffender Notarzt konnte nur noch den Tod der 82-Jährigen sowie des 84-Jährigen feststellen“, teilte die Polizei Hamburg am Donnerstag mit. Da Hinweise auf ein Tötungsdelikt mit Anschlusssuizid vorlägen, habe die Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Hamburger Senior tötete offenbar erst seine Ehefrau und dann sich selbst

„Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Senior zunächst seiner Frau und anschließend sich selbst das Leben nahm“, sagte Polizeisprecher Sören Zimbal. Hinweise, dass eine weitere Person involviert war, lägen nicht vor.

Dennoch werde „in alle Richtungen“ ermittelt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft seien die Leichname ins Institut für Rechtsmedizin übergeführt worden, wo sie „zeitnah“ untersucht werden sollen.