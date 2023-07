Polizei Hamburg: Dreister Benzinklau – fünf Männer an der Alster gestoppt

An einer Tankstelle hat das Quintett am Donnerstagabend die Zeche geprellt. Dabei wurden sie aber beobachtet.

Hamburg. Als am Donnerstagabend um 21.10 Uhr so langsam die Sonne über der Alster unterging, schlugen zivile und uniformierte Beamte der Polizei Hamburg zu. Den Polizisten sind fünf Männer ins Netz gegangen, die zuvor auf einer „Total“-Tankstelle auf dem Mundsburger Damm Benzin geklaut hatten. „Nicht alle Personen, die in dem Fahrzeug saßen, waren an der Tat direkt beteiligt. Wir ermitteln gegen zwei 18 und 24 Jahre alte Männer“, sagte ein Sprecher der Polizei dem Abendblatt.

Polizei Hamburg: Benzindiebe nutzten offenbar gestohlene Kennzeichen zur Tarnung

Dabei ging das Quintett mit großer Dreistigkeit ans Werk. Die Tatverdächtigen wechselten unmittelbar vor der Tat die Kennzeichen ihres Autos, fuhren auf die Tankstelle und betankten ihr Fahrzeug. Doch statt wie jeder normale Bürger zur Kasse zu gehen, fuhr der Opel einfach davon. Ein Zeuge, der das Wechseln der Nummernschilder sah, alarmierte daraufhin die Polizei.

In der Straße An der Alster, in unmittelbarer Nähe des Luxushotels Le Méridien, entdeckten Zivilfahnder das verdächtige Auto im fließenden Verkehr und stoppten es.

Vier der fünf Tatverdächtigen konnten sich ausweisen. Der fünfte Mann wurde in Handschellen abgeführt. Er musste zur Personalienerfassung auf die Wache. Die Polizei stellte vor Ort die Kennzeichen sowie die Wechselkennzeichen, die nach ersten Erkenntnissen alle gestohlen waren, sicher.