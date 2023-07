Reeperbahn: Wie dieser Hamburger Sportplatz zu besonderem Treffpunkt wurde

Hamburg Es ist ein Stück Kiez, nur einige Schritte von der Reeperbahn entfernt – doch eine ganz andere Welt: Kinderlachen ist zu hören, fröhliche Mädchen und Jungen toben herum, um sich nun auf ein Zeichen hin zu sammeln und konzentriert zu lauschen, was der Trainer erklärt. Und dann: nachmachen, vorankommen, unter Anleitung Sport treiben. Und nebenbei fürs Leben lernen.

„Einzeln sind wir stark. Aber zusammen sind wir unschlagbar“, ist das Motto von Silbersack Hood, diesem Projekt, das ein vielfältiges und kostenloses Angebot für Kinder und Jugendliche auf St. Pauli bietet.

Reeperbahn: Silbersack Hood bietet Kindern besondere Anlaufstelle

Regelmäßig kommen bis zu 40 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zum Sportplatz an der Silbersackstraße 14, um gemeinsam Sport zu machen. „Das Alter der Beteiligten liegt zwischen fünf und 25. Die Kerngruppe ist zwischen acht und 14 Jahren alt“, erzählt Nassy Ahmed-Buscher, geschäftsführende Gesellschafterin von Silbersack Hood – und von Beginn an dabei.

Von Beginn an, das heißt: seit wegen der Corona-Pandemie das öffentliche Leben in Hamburg weitgehend lahmgelegt war, Schulen, Kitas und Sporthallen geschlossen wurden. Doch das Bedürfnis nach Bewegung und Geselligkeit war weiterhin da, auch und gerade bei jungen Menschen. Es brauchte einen Ort, wo man sich treffen und austoben konnte. Und es brauchte dafür kreative Ideen.

In kürzester Zeit entstand ein Anziehungspunkt für Kinder und Jugendliche

Die hatte Initiator Kareem Ahmed, als seine Boxhalle ebenso wie andere Sportstätten nicht öffnen durfte und er sein Training kurzerhand nach draußen auf den Sportplatz an der Silbersackstraße verlegte.

Innerhalb kürzester Zeit entstand so ein Anziehungspunkt für Kinder und Jugendliche aus der Nachbarschaft, die mitmachen wollten. Mittlerweile treffen sie sich fünfmal pro Woche nachmittags für zwei Stunden. Wer Interesse hat, kommt einfach vorbei und macht mit.

Silbersack Hood bietet kostenloses Programm auf St. Pauli

„Wir wollen den jungen Menschen ein Ventil bieten für ihre Energie und ihre Kräfte, die sie woanders nicht ausleben können“, sagt Nassy Ahmed-Buscher, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Marcella Zeller, ihrem Bruder Kareem Ahmed sowie einem Sozialpädagogen das Kernteam von Silbersack Hood bildet. „Die Kinder und Jugendlichen lernen bei uns, mit ihren Kräften hauszuhalten, sie zu kontrollieren.“

Das Angebot richte sich vor allem an junge Menschen, die aus einem benachteiligten und bildungsfernen Umfeld kommen und in der Nähe der Reeperbahn wohnen. „Wir bedienen als Zielgruppen Kinder und Jugendliche, die sonst nur eingeschränkten Zugang zu Sport haben. Das ist eine kleine Familie hier.“

Neben der angeleiteten Bewegung beim Thai-Boxen, bei der Athletik und beim Boxen durch die ausgebildeten Trainer, die ehrenamtlich arbeiten, würden auch Werte wie Gemeinschaft und ein respektvolles Miteinander vermittelt, darüber hinaus Ausgrenzung und Mobbing thematisiert.

„Die Kids sind glücklich hier. Und sie kommen immer wieder“

Die Kinder und Jugendlichen kämen aus unterschiedlichen kulturellen Gruppen, erklärt Nassy Ahmed-Buscher. „Wir versuchen, Integration und Inklusion zu leben, ohne das an die große Glocke zu hängen. Hier ist ein Ort, wo wir die jungen Leute wertschätzen, wie sie sind. Die Kids sind glücklich hier. Und sie kommen immer wieder.“

So wie Gino. Der 13-Jährige kann sich gar nicht entscheiden, was er bei Silbersack Hood am liebsten mag. „Ich finde alles toll“, sagt der Schüler, der ganz in der Nähe wohnt. „Mein Sport ist Fußball, aber ich mag auch Boxen.“

Gino freut sich über die Möglichkeit, sich austoben zu können und dazuzulernen, und er mag die Gemeinschaft. So wie die anderen, die öfter mit beim Training sind, das wochentags für Jugendliche um 15 Uhr und für Kinder um 16 Uhr beginnt.

Allianz für die Jugend fördert das Projekt mit 2000 Euro

Jetzt wurde das Projekt vom Verein Allianz für die Jugend, die zur Allianz Versicherung gehört, mit 2000 Euro gefördert. „Es ist ein Grundbedürfnis der Kinder und Jugendlichen, Sport machen zu dürfen, von Erwachsenen ernst genommen zu werden, Aggressionen abzubauen. Das können sie hier erleben“, sagt Kristina Variola, Geschäftsführerin von Allianz für die Jugend e. V. Silbersack Hood hole „die Kinder von der Straße. Das ist eine Art der Gewaltprävention.“

Deshalb habe der Verein entschieden, das Projekt zu fördern. „Wir unterstützen Kinder und Jugendliche, die wirtschaftlich benachteiligt sind, körperlich oder geistig behindert und Kinder, die Gewalterfahrung machen mussten. Da passt dieses Projekt hundertprozentig rein.“

Die 2000 Euro, die jetzt übergeben wurden, sind aus Spenden von Allianz-Mitarbeitern zusammengekommen. „Und wir wollen weitermachen, neue Projekte fördern“, sagt Variola.

Auszeichnung mit dem deutschen Nachbarschaftspreis

Es ist nicht das erste Mal, dass Silbersack Hood eine Förderung erhielt. So wurde das Projekt beispielsweise im Jahr 2021 vom deutschen Nachbarschaftspreis mit einem Preisgeld von 5000 Euro geehrt. Gewürdigt wird damit auch, dass Silbersack Hood neben dem Sportangebot drei weitere Projekte hat: Bildung, Musik und Kunst. „Wir bieten Sprachförderung, Lesenachmittage, Klausurvorbereitung“, erklärt Nassy Ahmed-Buscher.

Ferner gibt es ein Musikstudio, wo die Kinder und Jugendlichen eigene Songs komponieren können, sowie Kreativkurse, in denen es ums Malen, Zeichnen und Graffitisprayen geht. „Und wir überlegen, ob wir therapeutisches Malen aufnehmen“, sagt die geschäftsführende Gesellschafterin. Darüber hinaus hat Silbersack Hood einmal im Monat ein psychologisches Angebot für Erwachsene durch eine ehrenamtliche Psychologin.

Reeperbahn: Ehrenamtliche unterstützen Projekt Silbersack Hood

Überhaupt die Ehrenamtlichen: Es gibt viele, die unentgeltlich im Team, das aus insgesamt 60 Leuten besteht, mithelfen. Eng verbunden ist Silbersack Hood laut Nassy Ahmed-Buscher zudem mit dem Bezirksamt, allen anliegenden Institutionen und dem Bürgernahen Beamten.

Und auch der Kontakt zu den Eltern jener Kinder, die die Projekte nutzen, wird gesucht. „In der Regel kennt man sich“, so Nassy Ahmed-Buscher. „Und die Eltern sind dankbar für unsere Arbeit. Alle, die das Projekt kennen, freuen sich daran.“

Mehr Infos: www.silbersack-hood.de