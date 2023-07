Polizei Hamburg: Discounter mit Messer überfallen – Täter wird gesucht

Ein unbekannter Täter überfällt am Freitag mit einer Klinge bewaffnet einen Supermarkt in Billstedt. Dann gelingt ihm die Flucht.

Hamburg. Mit einem Messer hat ein bislang unbekannter Mann am Freitagabend einen Supermarkt in Mümmelmannsberg überfallen. Die Beute: Ein dreistelliger Betrag Bargeld. Er flüchtete zu Fuß. Der Polizei Hamburg gelang es nicht, den Mann zu fassen. Nun bitten die Ermittler des LKA um Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei Hamburg: Supermarkt mit Messer überfallen: LKA sucht Zeugen

Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, ereignete sich der Überfall gegen 20 Uhr. Während eine Kundin des Discounters gerade bezahlen wollte, drängte sich der Täter in den Kassenbereich. Er soll „Überfall!“ geschrien und ein Messer in der Hand gehalten haben.

Die 56 Jahre alte Kassiererin ist dabei nicht verletzt worden. Er nahm sich Geld aus der Kasse und flüchtete dann in Richtung der Straße Asbrookdamm.

Polizei Hamburg sucht jetzt nach dem Täter

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

35 bis 45 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

normale bis „dickliche“ Figur

Südländisches Erscheinungsbild

Bartträger

er soll eine graue Jacke mit schwarzen Streifen getragen haben

auf dem Kopf eine khakifarbene Mütze

Wer die Tat beobachtet oder etwas Verdächtiges bemerkt hat, soll sich telefonisch unter der 040/4286 56789 bei der Polizei Hamburg melden.

