RTL-Supertalent überrascht Besucher in Hamburger Supermarkt – im Video

Hamburg. Vor 16 Jahren hat Ricardo Marinello die erste Staffel der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ – mit Dieter Bohlen als Juror – gewonnen. Schon damals begeisterte der heute 34-Jährige mit seiner Stimme.

An diesem Freitag gegen 13 Uhr sitzt der Opernsänger an einem Hochtisch im Bistro vom italienischen Supermarkt Andronaco in Billbrook. Während die Hamburger um ihn herum Pasta und Pizza genießen, bereitet sich der Künstler auf seinen ungewöhnlichen Auftritt vor.

RTL-Supertalent Marinello überrascht mit „O sole mio“ im Supermarkt

Der Supertalent-Sieger startet über sein Handy eine Musikbox auf einem der Nebentische. Aus dieser klingt die Melodie von „La donna è mobile“ aus Giuseppe Verdis Oper „Rigoletto“. Ricardo Marinello nimmt einen Schluck Weißwein und singt. Ohne Mikrofon.

Seine warme Stimme ist beeindruckend, berührt. Die Gäste schauen von ihren Tellern auf, zücken ihre Mobiltelefone. Danach brandet tosender Applaus auf. Als Nächstes gibt der Düsseldorfer mit italienischen Wurzeln „O sole mio“ zum Besten.

Keiner der Gäste wusste zuvor von dem Auftritt. Es sollte eine Überraschung sein, die Hausherr Vincenzo Andronaco, bei dessen Hochzeit Marinello 2017 auf Sizilien gesungen hatte, eingefädelt hatte. In diesem Jahr wird das 40-jährige Firmenbestehen gefeiert.

Instagram: Musikvideo von Marinello 88 Millionen Mal aufgerufen

Aus diesen Überraschungsauftritten hat Marinello ein erfolgreiches Geschäftsmodell gemacht. „Wir haben damit vor etwa drei Monaten in Düsseldorf begonnen“, sagt sein Manager Chris G. Maier, der die Idee dazu hatte. „Ricardo sitzt in einem Lokal an einem Tisch, isst oder trinkt etwas und fängt plötzlich an zu singen. Die Menschen drum herum sind begeistert.“

Die Auftritte sind der Renner in den sozialen Netzwerken: Ein Video von einem Auftritt in einem Restaurant in Düsseldorf sei 88 Millionen Mal bei Instagram aufgerufen worden. Die Zahl der Follower seines Schützlings sei dort innerhalb kürzester Zeit von ein paar Tausend auf rund 400.000 gestiegen.

Mit der Überraschungsnummer wird der Rheinländer im gesamten Bundesgebiet gebucht, am Sonnabend gehts weiter nach Bielefeld.

Supertalent-Gewinner: „Der Applaus ist für mich die Belohnung“

Inzwischen steht Marinello am Kopf der hohen Supermarkthalle. Er schmettert den italienischen Gassenhauer „Volare“ und animiert die Gäste zum Mitsingen. Alle machen mit, auch die Küchencrew. Die Stimmung ist am Brodeln, und der Entertainer lächelt zufrieden.

Tenor Ricardo Marinello begeisterte am Freitag im Supermarkt Andronaco. Bei „Volare" schmettert die Küchencrew kräftig mit.

Foto: Thorsten Ahlf

Eine ältere Dame muss sogar weinen – „das war so schön, ich bin total begeistert“. Dem Abendblatt sagt Marinello beim Gespräch zwischen zwei Liedern: „Ich möchte die Menschen mit meiner Musik glücklich machen. Der Applaus ist für mich die Belohnung.“

Dass der Opernsänger in den sozialen Netzwerken – auch beim Videoportal TikTok – so viel Erfolg hat und demnächst Auftritte in Italien und in einem Schloss in der Normandie auf dem Programm stehen, ist für ihn eine Bestätigung.

RTL-Supertalent Ricardo Marinello tritt demnächst in New York auf

„Ich hatte schwierige Zeiten. Aber man muss immer wieder aufstehen und an sich glauben“, so der Instagram-Star. Nach dem Supertalent-Gewinn bekam er 100.000 Euro und war einige Zeit gut im Geschäft. Irgendwann kamen finanzielle Probleme, der Erfolg blieb aus.

„Ricardo kann nicht Nein sagen“, sagt sein Manager. „Er hat den falschen Leuten vertraut, die an sein Geld wollten.“ Aber der Künstler hat nie aufgegeben, ist auch in Altenheimen aufgetreten – für ein paar Hundert Euro. Doch seit einiger Zeit hat Marinello jetzt Manager und Opernfan Maier an seiner Seite. Und die beiden wollen jetzt gemeinsam durchstarten. Im Oktober geht es in die USA. Ricardo Marinello tritt in New York auf. Wo genau, wird noch nicht verraten. Soll ja eine Überraschung werden.