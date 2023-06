HafenCity: Elbtower & Co – zehn imposante Baustellen öffnen für Besucher

Am 9. Juli erhalten Interessierte Einblicke in bekannte Projekte in der HafenCity. Diese Baustellen können Sie besichtigen.

Hamburg. Die Hamburger HafenCity gehört zu den bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekten in Europa. Dort entstehen spektakuläre Bauwerke vom Elbtower bis hin zum XXL-Einkaufsviertel Westfield Hamburg-Überseequartier – und die Hamburger können jetzt besondere Einblicke in diese Bauvorhaben bekommen.

„Building the City – Ein Tag. Zehn Baustellen“: Das ist das Motto eines Veranstaltungsformats, zu dem alle Interessierten am 9. Juli von 11 bis 16 Uhr eingeladen sind. Dabei werden auch Führungen mit den Projektverantwortlichen angeboten.

HafenCity: Elbtower – Besucher können Baustelle besichtigen

Einmalige Einblicke für die Besucher wird es auch auf der Elbtower-Baustelle geben. An der Zweibrückenstraße entsteht der 245 Meter hohe Wolkenkratzer, den die Signa realisiert und für den eine Gesamtinvestition von rund 950 Millionen Euro veranschlagt wird.

Das XXL-Hochhaus soll Ende 2025 fertiggestellt sein und Büros, ein Nobu Hotel und Gastronomie beherbergen. Auch eine Aussichtsplattform in der 55. Etage ist geplant.

HafenCity – diese zehn imposanten Baustellen öffnen für Besucher:

Der neue Stadtteil Grasbrook

BE.Strandkai Quartier

Edge HafenCity Hamburg

Edge ElbSide Hamburg

Elbtower Hamburg

Roots

Westfield Hamburg-Überseequartier

Eleven Decks

The Lyte

Vilvif Hamburg

Auch die Baustelle vom neuen XXL-Viertel Westfield Hamburg-Überseequartier kann besucht werden.

Foto: moka-studio

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Westfield Hamburg-Überseequartier öffnet für Besucher

Bereits im Frühjahr 2024 soll das neue Viertel Westfield Hamburg-Überseequartier eröffnen und zu einem Anziehungspunkt für Besucher werden. Dort werden rund 200 Geschäfte, Gastronomen und Entertainment einziehen. Zudem wollen dort drei Marken der Accor-Hotelkette eröffnen. Auch auf dieser Großbaustelle wird am 9. Juli ein Programm angeboten.

Die Hamburger können auch die Baustelle von The Roots an der Lucy-Borchardt-Straße besuchen. Dabei handelt es sich um Deutschland höchstes Holzhochhaus. Im ersten Quartal kommenden Jahres sollen hier die Bewohner in die 128 Eigentumswohnungen einziehen, die bis zu 122 Quadratmeter groß sind.

HafenCity: Blick hinter die Baustellen-Kulissen am Strandkai

Weitere Projektentwicklungen, die am 9. Juli einen Blick hinter die Kulissen anbieten, sind das BE. Strandkai Quartier. Dort sind unter anderen die Luxuswohntürme The Crown und Fiftynine zu finden, in die demnächst die ersten Bewohner einziehen werden. Auch der Gebäudekomplex Edge HafenCity am Amerigo-Vespucci-Platz erwartet die Besucher. Im Mai wurde dort Richtfest gefeiert, die etwa 22.500 Quadratmeter Bürofläche sollen Anfang 2024 fertiggestellt sein.

Wichtig für die Besucher: Es ist festes Schuhwerk erforderlich. Nicht alle Baustellen sind barrierefrei zugänglich, und für die Baustellenbesichtigung ist jeweils vor Ort eine Anmeldung erforderlich.

Die Zahl der Teilnehmer ist beschränkt. Der Eintritt ist frei. Zwischen den einzelnen Baustellen bietet der Fahrservice Moia einen kostenlosen Shuttle an. Weitere Informationen sind im Internet zu finden.