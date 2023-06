Duckstein-Festival in der HafenCity: Zehn Tage Musik und Kultur – das ist neu

Am Freitag eröffnet das Festival in der HafenCity. Geplant sind zahlreiche Konzerte. Auch die Designermeile ist wieder dabei.

Das Duckstein-Festival wird seit 2014 in der HafenCity ausgerichtet (Archivbild).

Hamburg. Straßentheater, Livemusik, Artistik: Zehn Tage lang verwandelt das Duckstein-Festival die HafenCity in eine Kulturmeile. Dazu gibt es ein großes Angebot an Streetfood- und Festivalküche, und auch der beliebte Designermarkt und viel Kunsthandwerk sind wieder dabei – ohne Eintritt und bei voraussichtlich bestem Wetter und unter freiem Himmel. Los geht es am Freitag (23. Juni).

Bereits an den ersten Festival-Tagen treten zahlreiche Bands im eigens gebauten Unplugged-Musik-Club auf: Mit dabei sind unter anderem die Band Max & Friends, das Londoner Folk-Pop-Duo Stables sowie die Soulisten, die die Sonnabendabend-Show übernehmen.

Duckstein-Festival – Platz an Busanbrücke erstmals integriert

Das Festival, das seit 2014 in der HafenCity ausgerichtet wird, startet unter der Woche dann mit bekannten Größen wie Nervling, gefolgt von der Erfinderin der musikalischen Beatles-Tour, Stefanie Hempel, in Trio-Besetzung mit The Silver Spoons.

Das Musikprogramm wird ergänzt durch Straßentheater – von Akrobatik über Comedy bis hin zu Jonglage. So zum Beispiel durch die beiden Berliner Artisten und Diabolo-Weltmeister Benno und Max alias Twin Spin. Eine Übersicht über alle geplanten Konzerte und Events finden Sie hier.

Neu in diesem Jahr: Gerade unter der Woche soll der Treppenvorplatz an der Busanbrücke ebenfalls für Theater- und Musikveranstaltungen genutzt werden.

Die Veranstaltung gibt es bereits seit 1998, zuerst fand sie unter dem Titel „Fleetinsel-Festival“ in der Nähe des Steigenberger Hotels in der Innenstadt statt. In Abstimmung mit dem Sponsor heißt es inzwischen Duckstein-Festival.

Das Duckstein-Festival wird gefördert von Neustart Kultur, der Beauftragten von Bundesregierung für Kultur und Medien und der Initiative Musik GmbH.

Duckstein-Festival: 23. Juni bis 2. Juli, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17 bis 23 Uhr, Freitag 16 bis 24 Uhr, Sonnabend 12 bis 24 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr. Wo?: Magdeburger Hafen (Osakaallee / Brooktorkai),