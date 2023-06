Yoga Hamburg: Lange Nacht des Yoga mit 240 Kursen an überraschenden Orten

In Parks und auf Dachterrassen: Am Sonnabend wird in ganz Hamburg Yoga praktiziert. Spezielle Angebote für Schwangere und Männer.

Hamburg. Vom „herabschauenden Hund“ bis zur „Berghaltung“: Bereits zum zehnten Mal veranstaltet der gemeinnützige Verein „Yoga für alle“ in Hamburg an diesem Sonnabend (24. Juni) von 17 bis 23 Uhr die „Lange Nacht des Yoooga“, nur original und tiefenentspannt in der Schreibweise mit dreifachem „o“ in der Mitte.

Yoga Hamburg: Lange Nacht mit 240 Kursen an überraschenden Orten

An 64 Orten, 15 davon barrierefrei erreichbar, werden insgesamt rund 240 verschiedene Kurse angeboten. Der Eintritt ist frei. „Wir laden gemeinsam mit Yogastudios und den Sportvereinen der Stadt zu einer Nacht des Ausprobierens, Loslassens und Ankommens ein“, sagt Cornelia Brammen aus dem Vorstand von Yoga für alle.

Am Sonnabend lädt die Lange Nacht des Yoga zu 240 Kursen ein.

Foto: Lange Nacht des Yoooga

Das Motto anlässlich des zehnten Geburtstags dieses jährlichen kostenfreien Sportereignisses lautet: „Ganz Hamburg macht Yoga – bist du dabei?“ Los geht es um 17 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung vor dem CCH, anschließend können Yogis und alle, die es werden möchten, über die ganze Stadt verteilt verschiedene Stile – von Hatha bis Vinyasa Flow – ausprobieren und für sich entdecken.

„Diese Nacht bietet die Chance, gute Erfahrungen mit Yoga zu machen“, sagt Sportstaatsrat Christoph Holstein (SPD), seit neun Jahren Schirmherr der Veranstaltung. „Das alles passt hervorragend zu unserer Strategie von Hamburg als Active City.“

Yoga Hamburg: Kostenlose Kurse unter freiem Himmel im Park

Gemeinsam mit Parksportinsel e.V. werden in diesem Jahr auch Yoga-Klassen in zehn Hamburger Parks angeboten, unter anderem in Planten un Blomen, im Wilhelmsburger Inselpark, im Lohmühlenpark und im Öjendorfer Park.

Ein Auszug aus dem vielfältigen Programm: Auf der Dachterrasse des ETV-Sportzentrums am Lokstedter Steindamm gibt es ab 18 Uhr „Yoga für Sportler“, der Mattenplatz an der Schellingstraße lädt um 20 Uhr Männer zu „YogaJunx“ auf die Matte ein, und die Integrale Yogaschule an der Rentzelstraße bietet um 21 Uhr Yoga-Dance an.

Spezielle Yoga-Klassen für Kinder, Schwangere und Ältere

Außerdem gibt es spezielle Angebote für Schwangere, für Kinder, für Aktive über 60 und im Eichtalpark, in Kooperation mit den Special Olympics, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Das gesamte Programm mit allen 240 Kursen gibt es unter www.yoganacht.de/programm.