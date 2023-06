Hamburg-Hamm: In diesem Laden gibt es Kaffee, Feinkost – und Tattoos

Hamburg-Hamm Neuer Laden bietet Feinkost, Coffee to go – und Tattoos

Hamburg. Es ist eine Neuigkeit, die im Hamburger Stadtteil Hamm für Gesprächsstoff sorgt: Direkt gegenüber der S-Bahn-Station Hasselbrook soll am 1. Juli das TattoostudioAtelier Tietchen eröffnen, das mit seinem besonderen Konzept nicht nur tintenbegeisterte Hamburgerinnen und Hamburger anlocken will.

„Seit sechs Monaten herrscht hier Dauerbaustelle“, sagt Tobias Tietchen, der mit seiner Frau Sophie-Ann den Laden in wenigen Tagen eröffnen wird. Dort, wo vorher das Café Keks beheimatet war, will das junge Ehepaar jetzt seinen Traum verwirklichen und den Stadtteil mit einem Tattoostudio inklusive Kaffeebar und Concept Store bereichern.

Hamburg-Hamm bekommt neues Tattoostudio mit Coffeebar

Von dieser Idee können Anwohner noch nicht viel erkennen, wenn sie an dem kleinen Eckladen in der Marienthaler Straße 154 vorbeilaufen: Dutzende von Poster versperren den Blick auf die Ladenfläche. Doch ein Besuch im Inneren des Studios offenbart: Hier ist schon viel passiert.

„Wir haben eine Wand gezogen, um das Tattoostudio von der Kaffeebar zu trennen“, so Tobias Tietchen. „Vor einigen Monaten standen hier nur noch die Grundmauern.“ Der ganze Laden sei kernsaniert worden. Mittlerweile ist das Gröbste geschafft: Im vorderen Teil des Ladens steht schon jetzt eine moderne Coffeebar, im Schaufenster sollen dann die Artikel aus dem Concept Store ausgestellt werden.

Neuer Laden in Hamm verkauft auch Schmuck und Feinkost

Neben ausgewählter Deko, Schmuck und Büchern sollen dann auch Feinkost und Spirituosen verkauft werden – das meiste aus europäischen Manufakturen, kündigt das Ehepaar an. In Hamburg sind die beiden längst keine Unbekannten mehr: Acht Jahre lang betrieben Tobias und Sophie-Ann Tietchen das Atelier Tietchen in Barmbek, bis sie sich für den Umzug nach Hamm entschieden – um ihren Traum zu verwirklichen.

„Der neue Laden wird unser Lebenswerk sein. In Anbetracht der Krisen dachten wir: Wenn nicht jetzt, wann dann“, so Sophie-Ann Tietchen. Deshalb habe das Paar für die Umsetzung auch sein gesamtes Erspartes investiert.

Ehepaar Tietchens besondere Verbindung zu Hamburg-Hamm

Weil sie selbst in Hamm wohnen – das Abendblatt besuchte das Paar schon vor einigen Jahren zu Hause –, gebe es zum neuen Standort eine ganz besondere Verbindung: „Wir haben Bock, auf der Ecke, die wir lieben, etwas zu machen – auch für die Leute in dem Stadtteil“, sagt die gelernte Erzieherin.

Im Sommer sei deshalb auch geplant, Sitzmöglichkeiten auf der Terrasse einzurichten – ansonsten werde aber vor allem Coffee to go angeboten. „Bei uns können sich die Leute einen Kaffee holen und dann damit durch den Jacobi- oder Hammer Park spazieren“, so Tobias Tietchen.

Neuer Laden in Hamm: Neben Kaffee soll es auch Bier geben

Es sei ihnen wichtig, das Geschäft „nachhaltig und gesund“ zu führen, sagt der 34-Jährige. So sei das Tattoostudio zum Beispiel nur termingebunden geöffnet, die Öffnungszeiten für den Concept Store und die Coffeebar stünden noch nicht fest.

Neben Kaffee – ein Cappuccino soll 3,70 Euro kosten – setzt das Paar außerdem auf einige andere, eher besondere Getränke: „Wir werden hier ein wechselndes Craftbeersortiment, Wein und auch Limos anbieten“, so Sophie-Ann Tietchen. Es sei auch geplant, regelmäßig Events wie Bier- und Weintastings oder Lesungen zu veranstalten, sagt die 36-Jährige.

Laden in Hamm: Neueröffnung sorgt auch für die Diskussionen

Und wie kommt das frische Konzept in Hamm an? „Besonders das Feedback von den jungen Leuten ist super positiv“, berichtet die Inhaberin. Allerdings sorge die geplante Neueröffnung in wenigen Fällen auch für Diskussionen, besonders ältere Menschen seien dem Tattoostudio gegenüber manchmal noch skeptisch.

„Wir wollen den Leuten jetzt zeigen, dass wir die Ecke gut nutzen werden“, verspricht Tobias Tietchen. Dem studierten Grafikdesigner sei es wichtig, eine gute Beziehung zu den Anwohnern und Anwohnerinnen aufzubauen – mit den ansässigen Ladeninhabern habe das schon geklappt.

Aus diesem Grund lädt das Ehepaar die Nachbarschaft und alle Interessierten am 1. Juli zu einer großen Einweihungsfeier ein: Von 12 bis 19 Uhr soll bei Sekt, Kaffee und Franzbrötchen vor Ort die Eröffnung des neuen Atelier Tietchen gefeiert werden.