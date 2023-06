Ganz in der Nähe der Reeperbahn ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann mit einem Messer attackiert worden (Symbolbild).

Polizei Hamburg Nahe Reeperbahn: Mann schwer mit Messer am Kopf verletzt

Hamburg. In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist in Hamburg nahe der Reeperbahn ein 25-jähriger Mann mit einem Messer am Kopf schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Sonntag kam es zuvor zwischen dem Mann und einer Personengruppe zu einer Auseinandersetzung.

Polizei Hamburg: Mann mit Messer verletzt – Täter noch unbekannt

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Gruppe aus vier Menschen bestand. Um wen es sich dabei genau handelt, wieso es zu der Auseinandersetzung kam und wer aus der Gruppe den 25-Jährigen am Kopf verletzte, war zunächst unklar.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Der 25-jährige Verletzte wurde mit einer stark blutenden, aber nicht lebensgefährlichen Kopfverletzung von den Rettungskräften in eine Klinik gebracht.