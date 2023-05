Hamburger Abendblatt Epaper: Dagmar Hirche lädt an den Großen Burstah

Hamburg. Die große Mission von Dagmar Hirche ist es, das Netz zu „versilbern“. Sie möchte der Generation 65 plus die Tür zum World Wide Web öffnen – und zwar mit Engelsgeduld, Verständnis und Witz.

Die Hamburgerin, die sich auch als Gründerin des Vereins „Wege aus der Einsamkeit“ für die Inklusion Älterer einsetzt, wird am 1. Juni den Großen Burstah besuchen und Abendblatt-Leser in die Netzwelt einführen. Hier erklärt sie ähnlich wie bereits im März Abonnenten bei Brezel und Getränk, wie sie ihre Zeitung papierlos als E-Paper lesen können.

Hamburg: Königin Camilla begeistert von Dagmar Hirches Engagement

„Ich möchte es jedem Menschen so einfach wie möglich machen, die Vorteile der digitalen Welt zu nutzen, wie beispielsweise die Tageszeitung digital zu lesen“, sagt Hirche. „Das kann hilfreich sein, wenn man im Urlaub ist oder die Tageszeitung ausnahmsweise mal nicht wie gewohnt vor der Tür liegt und man nicht so gut zu Fuß ist, um sie sich am Kiosk zu besorgen.“

Und kinderleicht ist die Benutzung des E-Papers außerdem – zumal so hervorragend von Dagmar Hirche erklärt, dass selbst die britische Königin erstaunt ist. Erst kürzlich, als Charles und Camilla in Hamburg zu Gast waren, ließ sich die royale Britin von der Arbeit von Dagmar Hirche berichten und zeigte sich begeistert vom Engagement der Hamburgerin.

Hamburger Abendblatt: E-Paper kinderleicht mit Dagmar Hirche

Neben ihren „Versilberer-Runden“, bei denen Hirche einmal wöchentlich Digitalkompetenz schult, hat sie zahlreiche Erklärvideos zu Themen wie Betrug im Internet oder Telefonie mit dem iPhone auf Lager, die der „Generation Analog“ den Weg ins Digitale ebnen sollen. Im Februar ist zudem Hirches „Wir versilbern da Netz! Das neue Erklärbuch“ erschienen und prompt auf der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Registrierung für das E-Paper. Dagmar Hirche erklärt’s!

Wer den Schritt ins digitale Zeitungslesen wagen will, der ist herzlich eingeladen, am 1. Juni von 15 Uhr an das Hamburger Abendblatt am Großen Burstah zu besuchen. Tickets für die Veranstaltung mit Dagmar Hirche erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Abendblatts am Großen Burstah 18-32, online unter www.abendblatt.de/leserevents sowie telefonisch unter der Rufnummer 040/30 30 98 98.

Die Teilnahme kostet 8 Euro. Bitte denken Sie an Ihre Kundennummer, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Smartphone oder Tablet.

Beim Leserevent mit Dagmar Hirche im März ließen sich zahlreiche Abonnentinnen und Abonnenten in die digitale Welt entführen. Mit Rat und Tat zur Seite standen auch Mitarbeiterinnen des Hamburger Abendblatts wie Dörte Kabel (links).

Foto: Michael Rauhe