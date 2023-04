Unbekannte bedrohen Tankstellen-Mitarbeiter und stehlen Ware

Die beiden Männer seien am Sonnabend nach einem kleinen Einkauf in die Tankstelle zurückgekehrt. Die Polizei Hamburg sucht Zeugen.

Hamburg. Zwei Unbekannte haben eine Tankstelle in Hamburg-Hamm überfallen und später einen 30-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht. Die beiden Männer seien am Sonnabend gegen 21.40 Uhr nach einem kleinen Einkauf in die Tankstelle an der Straße Saling zurückgekehrt und hätten dort E-Zigaretten im Wert von rund 300 Euro entwendet, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Montag.

Als sie flüchteten, folgte ihnen der Mitarbeiter der Tankstelle bis unter eine Brücke. Dort bedrohte einer der Diebe den 30-Jährigen mit einem Messer, so dass der Verfolger von ihnen abließ und die Polizei informierte.

Dieb bedroht Tankstellen-Mitarbeiter mit Messer – Polizei Hamburg sucht Zeugen

Die Tatverdächtigen konnten zunächst nicht festgestellt werden. Ermittelt wird gegen die zwei etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen Unbekannten im Alter von 30 bis 35 Jahren, die ungepflegt ausgesehen haben sollen.

Einer der Täter war mit einer blauen Jacke, heller Jogginghose und dunkler Mütze bekleidet, der andere trug eine schwarze Jacke und eine helle Jogginghose und hatte einen Dreitagebart sowie schwarze Haare. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 040 4286-56789 bei der Polizei zu melden.

